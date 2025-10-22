هكذا تتجنب تشتت الانتباه أثناء القيادة

شتوتجارت - (د ب أ):

حذرت منظمة ديكرا الألمانية للفحص الفني من أن التكنولوجيا الحديثة في السيارات والهواتف الذكية قد تتسبب في تشتت انتباه السائق أثناء القيادة، مما يهدد سلامة القيادة.

وأوضحت المنظمة أن تشغيل طرازات السيارات الحديثة قد يكون صعبا، على سبيل المثال عندما تكون عناصر التحكم المهمة على الشاشات اللمسية مخفية أحيانا في القائمة بعد البحث والنقر.

قيادة عمياء

ووفقا لدراسة أجرتها المنظمة، فإن تشغيل الجهاز بهذه الطريقة قد يستغرق أحيانا أكثر من ضعف وقت استخدام الأزرار المادية. ونتيجة لذلك، قد يتشتت انتباه قائد السيارة لفترة أطول، ويقود السيارة "بشكل أعمى"، مما يرفع خطر وقوع حادث.

وعلى سبيل المثال إذا تشتت انتباه قائد السيارة لمدة ثانية واحدة فقط، فسيقطع أكثر من 22 مترا بشكل أعمى عند القيادة بسرعة 80 كلم/ساعة أو مسافة 14 مترا عند القيادة بسرعة 50 كلم/ساعة.

ولتجنب هذا الخطر الجسيم، أوصت المنظمة الألمانية بأداء المهام، التي قد تنطوي على قدر كبير من تشتيت الانتباه قبل الانطلاق، على سبيل المثال ضبط المقعد والمرايا ومحطة الراديو المفضلة والوجهة في نظام الملاحة.

ولاستخدام الهاتف بشكل قانوني، يجب توصيله بتجهيزة التحدث الحر قبل الانطلاق وحفظه بطريقة لا يمكن الوصول إليها باليد أثناء القيادة، ولكن حتى مع استخدام تجهيزة التحدث الحر ينبغي عدم إجراء محادثات صعبة أو مشحونة عاطفيا أثناء القيادة.

وبشكل عام، من الأفضل التوقف جانبا وأخذ استراحة لتعديل شيء ما أو إجراء مكالمة هاتفية بدلا من المخاطرة بتشتيت الانتباه بفعل تعدد المهام.