سيلتوس.. أرخص سيارة موديل 2026 تقدمها "كيا" الكورية في مصر

تقدم الشركة المصرية العالمية للتجارة "EIT" الوكيل المحلي الحصري لعلامة كيا التجارية في مصر، السيارة سيلتوس 2026 الكروس أوفر متعددة الاستخدامات كأرخص طراز متاح لها بمصر خلال شهر أكتوبر الجاري.

تقدم كيا سيلتوس الجديدة بثلاث فئات بأسعار تبدأ من مليون و 250 ألف جنيه لفئة EX، ومليون و 400 للفئة الثانية High line Turbo ، ومليون و 525 ألف جنيه للفئة الثالثة Topline Turbo تقدم مقابل مليون و 525 ألف جنيه.

يبلغ طول السيارة 4.385 مم، والعرض 1.800 مم، والارتفاع 1.635 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2.630 مم، ووزن فارغ يصل إلى 1.465 كجم. كما يبلغ ارتفاع السيارة عن الأرض 185 مم.

تعتمد كيا سيلتوس الجديدة على خيارين من المحركات، الأول بنزين سعة 1.5 لتر بقوة 115 حصان مع أقصى عزم دوران 145 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة IVT، أما المحرك الثاني سعة 1.4 لتر تربو بقوة 140 حصان مع أقصى عزم دوران 247 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة مزدوج القابض DCT من 7 سرعات.

تقدم سيلتوس بمنظومة أمان قياسية أبرزها نظام التحذير من التصادم الأمامي، نظام المساعدة على البقاء في المسار، مراقبة النقطة العمياء، التنبيه لحركة المرور الخلفية المتقاطعة، نظام تثبيت السرعة الذكي القابل للتكيف، كما تتكامل مع نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ.

