تعقد الهيئة العامة للخدمات الحكومية، التابعة لوزارة المالية، يوم الخميس الموافق 23 أكتوبر الجاري، جلسة مزاد علني لبيع عدد من "لوطات" السيارات من مصادر ومتروك جمارك السويس والعين السخنة.

تقام جلسة المزاد بحسب المعلن من الهيئة المركزية للمبيعات المشرف على البيع، في تمام الساعة 12 ظهرًا، وذلك بقاعة نادي الجيزة الرياضية بشارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة.

يضم المزاد بحسب المذكور بكراسة الشروط والمواصفات سيارات ملاكي ونقل ماركات: (بنتلي - تويوتا - فولكس فاجن - كيا - شيفرولية - بي إم دبليو - هيونداي - ميستوبيشي - مرسيدس - فولفو - دايهاتسو).

وأوضحت اللجنة المشرفة على المزاد أن جميع المركبات ماركات وموديلات وطرازات مختلفة، والبيع طبقًا للشروط المدونة بكراسة الشروط.

ويشترط لدخول المزاد شراء كراسة الشروط وقيمتها 400 جنيه وتباع بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية في أبراج وزارة المالية بامتداد شارع رمسيس برج 2؛ وقيمتها لا ترد في حال عدم الحصول على أي من المعروض بالمزاد.

