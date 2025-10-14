بعد العروض الأخيرة .. متوسط أسعار الكاوتش مقاس 14
كتب : محمود أمين
أسعار إطارات السيارات
شهدت أسعار إطارات السيارات في السوق المصري تراجعاً خلال أكتوبر الجاري، وأعلن عدد من متاجر بيع الإطارات عبر الإنترنت عن عروضاً ترويجية شملت إطار مجاني عند شراء 3 إطارات، كما قدمت بعض المتاجر الأخري هدايا خصومات من متاجر محددة.
شملت العروض المقدمة أيضًا هدايا مثل "كوبروسر" هواء، كما شملت العروض أيضاً تقديم الخدمات مجاناً بدون اي تكلفة إضافية على العميل عند التركيب والترصيص.
ونستعرض فيما يلي آخر متوسطات الأسعار لأشهر إطارات السيارات مقاس 14 بوصة، علماً بأن الأسعار قد تختلف حسب الموزع:
ستارماكس 1900
جودرايد 2050
بوتو 2200
لاوفن 2250
دانلوب 2400
هانكوك 2650
بيريللي 2900
ميشلان 3600
بريدجستون 3800
