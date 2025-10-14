بعد العروض الأخيرة .. متوسط أسعار الكاوتش مقاس 14

شهدت أسعار إطارات السيارات في السوق المصري تراجعاً خلال أكتوبر الجاري، وأعلن عدد من متاجر بيع الإطارات عبر الإنترنت عن عروضاً ترويجية شملت إطار مجاني عند شراء 3 إطارات، كما قدمت بعض المتاجر الأخري هدايا خصومات من متاجر محددة.

شملت العروض المقدمة أيضًا هدايا مثل "كوبروسر" هواء، كما شملت العروض أيضاً تقديم الخدمات مجاناً بدون اي تكلفة إضافية على العميل عند التركيب والترصيص.

ونستعرض فيما يلي آخر متوسطات الأسعار لأشهر إطارات السيارات مقاس 14 بوصة، علماً بأن الأسعار قد تختلف حسب الموزع:

ستارماكس 1900

جودرايد 2050

بوتو 2200

لاوفن 2250

دانلوب 2400

هانكوك 2650

بيريللي 2900

ميشلان 3600

بريدجستون 3800

