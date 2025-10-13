ما أبرز أسباب نشوب حرائق بالسيارات الكهربائية؟ وهل هناك طرق لمنعها؟

برلين - (د ب أ):

تثير السيارات الكهربائية منذ ظهورها الكثير من الجدل، خصوصا فيما يتعلق بمسألة الحرائق، فبينما يعتقد بعض الناس أنها أكثر عُرضة للاشتعال من سيارات البنزين والديزل، تكشف البيانات أن هذه المخاوف في الغالب مبالغ فيها.

وأوردت مجلة السيارات (أوتو تسايتونج) أن السيارات الكهربائية أقل عُرضة للحرائق، وذلك استنادا إلى إحصاءات صادرة عن وكالة السلامة الأمريكية، والتي تفيد بأن السيارات الكهربائية تحترق بمعدل 25 حادثا فقط لكل 100 ألف مركبة، مقابل 1530 حريقا لسيارات البنزين والديزل و3475 حريقا للسيارات الهجينة.

بطارية الليثيوم-أيون

وعن سبب اندلاع حريق في سيارة كهربائية، أوضحت المجلة الألمانية أنه يكمن غالبا في بطارية الليثيوم-أيون؛ فهذه البطاريات تعمل بجهد عالٍ يصل إلى 800 فولت وتيارات هائلة، ما قد يؤدي إلى ما يعرف باسم "التفريغ الحراري".

ويحدث ذلك في حال تعرض الخلايا للتلف – مثلا أثناء حادث أو نتيجة خطأ في الشحن أو فرط الشحن؛ فتسخن الخلايا بشكل متسلسل مُطلقة غازات وأكسجين يزيد من اشتعال اللهب.

صعوبة إخماد الحريق

وأشارت (أوتو تسايتونج) إلى صعوبة إخماد حريق في سيارة كهربائية؛ حيث يتطلب الأمر كميات مياه ضخمة، لذلك تضطر فرق الإطفاء إلى إرسال عدة مركبات لإخماد حادث واحد، فضلا عن الحاجة لاستخدام أغطية مقاومة للنيران أو حاويات خاصة تبرد السيارة لعدة أيام لتفادي اشتعالها مجددا.

كيفية التصرف في حال نشوب حريق

وفي حال نشوب حريق، فإن التعليمات الأساسية لا تختلف عن أي سيارة أخرى، وتتمثل هذه التعليمات في تأمين مكان الحادث والاتصال بالطوارئ وإنقاذ الركاب عند الإمكان، مع العلم بأن الغازات الناتجة عن أي حريق في سيارة – سواء كهربائية أو تقليدية – ضارة ويجب تجنب استنشاقها.

تطورات واعدة

ومن أبرز التطورات، التي تقلل خطر الحرائق، استخدام بطاريات فوسفات الحديد-الليثيوم (LFP)، والتي تمتاز بأنها أقل عرضة للاشتعال من بطاريات الليثيوم-أيون التقليدية، وتُستخدم بالفعل في سيارات بي واي دي و إم جي وتسلا.

أما المستقبل، فيتجه نحو بطاريات الحالة الصلبة (Solid-State)، التي تعد أكثر أمانا لغياب السوائل القابلة للاشتعال.