بعد حادث الجلالة.. سيارات في مصر توقظ السائق من النوم أثناء القيادة

شهد طريق الجلالة قبل ساعات، حادث مأساوي راح ضحيته 4 قتلى و14 مصابًا، إثر اصطدام حافلة كانت تقل ركابًا من مدينة الغردقة باتجاه محافظة البحيرة، بحاجز خرساني إلى جانب الطريق.

ووفقًا لإفادات المصابين الذين استمعت إليهم جهات التحقيق، فالسبب وراء وقوع الحادث كان رعونة السائق الذي غفا أثناء القيادة واختلت عجلة القيادة بين يديه ليصطدم بسرعة جنونية بحواجز الطريق الجانبية.

ويعد إرهاق السائقين واحدًا من أسباب وقوع العشرات من الحوادث بالطرق حول العالم يوميًا، ما دفع الكثير من شركات السيارات إلى إضافة أنظمة لمراقبة السائقين وتنبيههم لضرورة التوقف عن القيادة.

كيف تعمل أنظمة مراقبة السائقين والتنبيه من النوم والإرهاق؟

نظام مراقبة السائق (DMS) هو عبارة عن كاميرات مدمجة تستطيع قراءة ردود أفعال السائق وترصد مدى يقظته وحركة رأسه ويديه، وعند البدء في إغلاق عينيه لفترات طويلة نسبيًا أو فقدان التركيز يبدأ النظام في العمل وإصدار صفارات إنذار لإيقاظه.

وفي بعض الأنظمة المتقدمة تتولى السيارة القيادة وتركن نفسها إلى جانب الطريق لحين استيقاظ السائق.

ما أبرز السيارات في مصر التي تمتلك خاصية مراقبة السائق؟

مرسيدس-بنز

معظم الفئات الحديثة وعلى رأسها: الفئة-S، الفئة-E، الفئة-C، GLE، GLS، A-Class/CLA في بعض التجهيزات تحتوي على ATTENTION ASSIST / Fatigue Alert. .

بي إم دبليو

موديلات بي إم دبليو الحديثة مثل X5، 3-Series، 5-Series وغيرها تتوفر فيها ميزة Fatigue Alert / Driver Attention عبر كاميرا أو تحليل سلوك القيادة.

هونشي

هونشي أوسادو توفر في فئاتها الأعلى تجهيزًا بمجموعة من أنظمة السلامة ومساعدة القيادة المتقدمة مثل والتي تشمل نظام مراقبة السائق ، أيضاً هونشي E-HS9 تشمل نظام مراقبة السائق.

فولفو

معظم موديلات فولفو الحديثة XC40, XC60, S60, S90 مزودة بـ Driver Alert Control/Driver Alert التي تنبه عندما يلاحظ النظام تذبذبًا في التوجيه وموقع السيارة داخل المسار.

للمزيد (اضغط هنا)