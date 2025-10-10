بعد طرحها بمصر لأول مرة.. من ينافس زيكر X7 الكهربائية الجديدة؟

للمقبلين على الشراء.. فيات تيبو الجديدة بأقل من 695 ألف جنيه

أطلقت الشركة المصرية العالمية للسيارات "EIM" الوكيل المحلي الحصري لعلامة زيكر الصينية في مصر، سيارتها زيكر X7 الكهربائية الجديدة كليًا لأول مرة في السوق المصري.

تقدم زيكر X7 الكروس أوفر الكهربائية بثلاث فئات من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من مليون 999 ألف جنيه للفئة الأولى ستاندرد، و2 مليون 399 ألف جنيه للفئة الثانية Long Range، و2 مليون 699 ألف جنيه للفئة Performance.

تعتمد زيكر X7 بنوعين مختلفين من المحركات الكهربائية، النموذج ذو الدفع الخلفي يحتوي على محرك كهربائي بقوة 310 كيلووات ما يعادل 416 حصان، مع خيارين للبطارية بسعة 75 و 100 كيلووات ساعة، ومدى قيادة يتراوح بين 605 و 780 كيلومترًا.

أما النموذج ذو الدفع الرباعي، فيأتي بقوة قصوى تبلغ 475 كيلووات أي ما يعادل 637 حصان، مع حزمة بطارية سعة 100 كيلووات ساعة، مما يمنحه مدى قيادة يصل إلى 705 كيلومترات.

وبعد طرح زيكر X7 الكهربائية بمصر رسميًا، تدخل السيارة الصينية في منافسة مباشرة مع عددا من السيارات بنفس الشريحة السعرية وتندج معها بفئة الكروس أوفر.

ويمكن من خلال التقرير التالي التعرف على هذه السيارات:

IM LS7

تتوفر IM LS7 في السوق المصري بسعر يبلغ نحو 2 مليون و800 ألف جنيه.

تعتمد IM LS7 على محرك بقوة 570 حصانًا وعزم دوران يبلغ 725 نيوتن متر، مع قدرة على الانطلاق من وضع الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.5 ثانية فقط، ويصل مدى السيارة إلى 610 كيلومترات في الشحنة الواحدة.

سمارت #3

تقدم سمارت #3 الجديدة بتخفيض بقيمة 300 ألف جنيه، بأسعار رسمي تبدأ 1.990.000 جنيه بدلًا من 2.290.000 للفئة Pro+ القياسية، والفئة Premium بـ2.190.000 جنيه مقابل 2.490.000 جنيه، والفئة Brabus بـ2.390.000 جنيه مقارنة بـ2.690.000 جنيه.

تتوفر سمارت #3 بنوعين من المحركات، الأولى تأتي بمحرك كهربائي خلفي بقوة 200 كيلوواط أي ما يعادل 272 حصان، تتسارع من الثبات إلى 100 كم/س خلال أقل من 7 ثوانٍ، توفر مدى قيادة يصل إلى 500 كم.

أما فئة Brabus الرياضية، تأتي مع نظام دفع رباعي بمحركين كهربائيين، لتوفر قوة إجمالية تصل إلى 315 كيلوواط أي ما يعادل 429 حصان، تسجل زمن تسارع من الثبات إلى 100 كم/س خلال 3.6 ثانية فقط، مع مدى قيادة يبلغ 540 كم.

هونشي EHS7

تُصنف هونشي EHS7 كسيارة SUV كبيرة الحجم، وتأتي هونشي EHS7 الكهربائية بطول 4925 مم، وعرض 1950 مم، وارتفاع 1680 مم ويمكن أن ينخفض إلى 1665 ملم عند استخدام نظام التعليق الهوائي، وقاعدة عجلات تبلغ 3000 مم

تقدم هونشي EHS7 بمحرك كهربائي بقوة 344 حصان، وتسير حتى 475 كم في الشنحة الواحدة، وتصل لسرعة قصوى تصل إلى 200 كم/س.

تتوفر هونشي EHS7 في مصر بفئة واحدة سعرها الرسمي 2,399,000 جنيه.

إكس بينج G9

تقدم إكس بينج G9 بس رسمي يبدأ من 2 مليون 500 ألف جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية بسعر 2 مليون 250 ألف جنيه، و الثالثة بسعر 3 ملايين 150 ألف جنيه.

تأتي إكس بينج G9 بعددا من الخيارات الأولى نسخة الدفع الخلفي وقوتها 276 حصان مع عزم 430 نيوتن.متر، وتنطلق من 0 إلى 100 كم/س 6.4 ثواني، وتستطيع قطع مسافة حتى 460 كم في الشحنة الواحدة.

بينما الفئة الأعلى من نسخة الدفع الخلفي تأتي ببطارية NMC سعتها 98 كيلوواط/الساعة توفر مدى سير رسمي حتى 570 كم في الشحنة الواحدة.

أما الفئة الأعلى تجهيزاً فتحمل محرك أمامي إضافي بقوة 550 حصان مع عزم 717 نيوتن.متر، ويصل مدى سير هذه النسخة حتى 520 كم في الشحنة الواحدة.

