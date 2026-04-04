تفاصيل "خناقة بالسلاح" بين الجيران في القليوبية

كتب : صابر المحلاوي

07:16 م 04/04/2026

وزارة الداخلية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي زعم تعرض أحد الأشخاص لأضرار بسبب تعاطي آخر وأسرته للمواد المخدرة أمام محل تجاري بالقليوبية، وتعديهم على مالك المحل، تبين بعد الفحص أن الواقعة عبارة عن مشاجرة بين طرفين من الجيران.

تفاصيل "خناقة بالسلاح" بين الجيران

وأوضحت التحريات أن المشاجرة وقعت بتاريخ 9 مارس الماضي، بين طرف أول مكون من 4 أشخاص (إصابة اثنين منهم بجروح متفرقة) وطرف ثانٍ مكون من 4 أشخاص أيضًا (إصابة أحدهم بجروح متفرقة)، جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وذلك لخلافات جيرة قديمة. وخلال المشاجرة استخدموا أسلحة بيضاء وعصي خشبية، مما أسفر عن الإصابات المذكورة.

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في الاعتداء (سلاح أبيض و2 عصا خشبية)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأفادوا بتخلصهم من قطعتين سلاح أبيض إضافيتين. وأكدت التحريات عدم صحة ما ورد في المنشور عن تعاطي الطرف الثاني للمواد المخدرة، كما تم تحديد وضبط القائم على نشر الادعاء الكاذب، وهو شقيق أحد أفراد الطرف الأول، والذي أقر بادعائه الكاذب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

مشاجرة القليوبية أسلحة بيضاء عصي خشبية منشور كاذب السوشيال ميديا النيابة العامة

