بنفس السعر تقريبًا.. تشتري إم جي ZS المستوردة أم جيلي كولراي المصنعة محليًا؟

كتب - محمود أمين:

كشفت شركة أوتو موبيلتي للتجارة، الوكيل الرسمي لعلامة جيلي التجارية بمصر، عن أسعار ومواصفات السيارة كولراي الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات المصنعة بمصر.

ووفقًا للمعلن تقدم كولراي المحلية الجديدة بسعر رسمي يبدأ من مليون و70 ألف جنيه، مليون و170 ألف جنيه للفئة الثانية، مليون و270 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

وبحسب التسعير الجديد أصبحت كولراي تنافس سيارة إم جي الكروس أوفر ZS بفروق بسيطة، حيث تبدأ سيارة إم جي من مليون و 50 ألف جنيه، مليون و 75 ألف جنيه للفئة الثانية، أما الفئة الثالثة تقدم مقابل مليون و 100 ألف جنيه.

نتنازل خلال هذا التقرير مقارنة تفصيلية بين السيارتين:

المحرك والأداء

تأتي النسخة المصنعة محليًا من كولراي موديل 2025 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو بقوة 172 حصان وعزم دوران 290 نيوتن.متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 7 نقلات، تتسارع من الثبات حتى 100 كم/س خلال 7.6 ثوانٍ.

بينما زودت سيارة MG ZS بمحرك مكون من 4 سلندر سعة 1500 سي سي، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات، بقوة 123حصان. تتسارع ZS من الثبات حتى 100 كم/س خلال 12.1 ثانية وتستهلك في المتوسط 5.8 لتر من الوقود لكل 100 كم.

التجهيزات الداخلية

تتميز السيارة بتصميم داخلي مميز مع شاشة عرض رقمية بحجم 10.25 بوصة للعدادات وشاشة وسطية تعمل باللمس بحجم 12.3 بوصة، وعجلة قيادة من الجلد يمكن التحم من خلالها في عدد من الوظائف، بالإضافة إلى إضاءة محيطية، وإمكانية ضبط مقعد السائق كهربائياً بـ 6 وضعيات.

أما زد إس تقدم بشاشة تعمل باللمس قياس 8 بوصة تدعم خاصية التوصيل اللاسلكي –بلوتوث، تكييف هواء أوتوماتيكي مع مخارج هواء للمقاعد الخلفية، تشغيل وإيقاف السيارة بضغطة زر.

وسائل السلامة والأمان

تأتي السيارة مجهزة بعدد من تقنيات مساعدة السائق الذكية، مثل نظام الفرامل الأوتوماتيكية للطوارئ، ومساعد الحفاظ على المسار، ونظام التحكم الذكي بالإضاءة ، ونظام مراقبة النقاط العمياء، بالإضافة إلى نظام رؤية بانورامية 540 درجة و6 وسائد هوائية.

على الجانب الأخر زودت سيارة إم جي بوسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إليكتروني للفراملEBD، برنامج التوازن الإلكتروني ESP، نظام تنبيه ضد السرقة، كاميرا خلفية مع حساسات للركن.

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