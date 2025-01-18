أرخص سيارة سيدان يابانية جديدة في مصر

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كتب - محمد جمال:

تعد نيسان صني التي تقدمها العلامة اليابانية بالسوق المصري أرخص سيارة سيدان يابانية على الإطلاق خلال شهر يناير 2025 الجاري، وتبدأ أسعارها محليا من 695 ألف جنيه.

تبدأ أسعار نيسان صني المجمعة محليًا في السوق المصري بثلاث فئات من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 695.000 جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية سعرها 765.000 جنيه، والفئة الأعلى تجهيزًا إلى 795.000 جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي المواصفات التفصيلية لنيسان صني الجديدة بالسوق المصري:

تقدم نيسان صني بطول 4.425 مم، عرض 1.695 مم، أما قاعدة العجلات تأتي بطول 2.600 مم، تتسع مساحة تخزينها الخلفية حتى 490 لتر، تقدم بعجلات رياضية قياس 15 بوصة.

تعتمد سيارة نيسان على محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات ويدوي من 5 سرعات، بقوة 108 حصان.

تتسارع السيارة من الثبات لـ 100 كم/س خلال 15.5 ثانية، وتستهلك في المتوسط 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كم، وتصل السيارة إلى سرعة قصوى 178 كم/س.

تقدم نيسان صني بوسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS ، توزيع اليكتروني للفرامل EBD ، حساسات ركن خلفية معززة بكاميرا.

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