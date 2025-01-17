"صيني .Vs محلي".. جيلي إمجراند في مواجهة إم جي 5 بفارق 50 ألف جنيه

كتب - محمد جمال:

دخلت السيارة جيلي إمجراند الجديدة كليًا التي تنتمي لفئة السيدان العائلية المجمعة محليًا مع طرحها في السوق المصري رسميًا، في منافسة مباشرة مع إم جي 5 التي تقدم بأسعار وتجهيزات ومواصفات مقاربة لها للغاية.

تنتمي السيارتين للصانع الصيني، لكن جيلي إمجراند يتم تجميعها بالسوق المحلي، أما إم جي 5 فهي مستوردة والفارق السعري بينهما 50 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أبرز الفروق بين السيارتين أن جيلي إمجراند و MG 5:

أداء محرك جيلي إمجراند و MG 5

تأتي جيلي إمجراند المصنعة في مصر بمحرك بقوة 122 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 180 نيوتن متر، ويتيح المحرك استهلاكًا للوقود يبلغ 5.82 لتر لكل 100 كم.

تقدم MG5 مزودة بمحرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي بقوة 120 حصان، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي CVT، تصل السرعة القصوى للسيارة 150 كم/س، وتستهلك في المتوسط 5.7 لتر من الوقود لكل 100 كم.

أبعاد جيلي إمجراند وإلنترا AD

يبلغ طول سيارة جيلي الجديدة 4.638 مم، وعرضها 1.822 مم، وارتفاعها 1460 مم، وقاعدة عجلات تصل إلى 2650 مم، ما يوفر مساحة مريحة للركاب.

تقدم MG5 بطول 4601 مم، عرض 1818 مم، أما الارتفاع عن الأرض يبلغ 1489 مم، تتسع مساحة تخزينها الخلفية لـ512 لتر، تقدم بعجلات رياضية قياس 15 و16 بوصة.

مواصفات الأمان والسلامة بجيلي إمجراند و MG 5

جهزت إمجراند بمجموعة من مواصفات الأمان وأنظمة مساعدة السائق، و6 وسائد هوائية، ونظام مانع الانزلاق (TCS)، ونظام الثبات الإلكتروني (ESP)، وفرامل مانعة للانغلاق (ABS)، ونظام توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا (EBD)، وكاميرا خلفية، ومثبت سرعة، ونظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS)، وتشغيل المحرك بضغطة زر، وبريك إلكتروني (EPB)، ونظام توقف مؤقت (Auto Hold).

أما MG5 تصل للسوق المصرية بباقة من تجهيزات كبيرة أيضاً في مقدمتها 6 وسائد وستائر هوائية، نظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS، وحساسات للمساعدة على ركن السيارة، وكاميرا بزاوية 370 درجة، ونظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إليكتروني لقوة الفرامل EBD ونظام الثبات الديناميكي ESP.

الكماليات والتجهيزات بجيلي إمجراند و MG 5

تقدم جيلي إمجراند تقنيات متقدمة، مثل نظام الكاميرا الخلفية المزود برؤية مستقبلية لتحسين الرؤية أثناء القيادة، ولوحة عدادات رقمية قياس 12.3 بوصة تعرض 27 نوعًا مختلفًا من المعلومات المتعلقة بالسيارة. كما تحتوي السيارة على نظام تكييف ذكي، كما تشمل كاميرا للرؤية الخلفية التي تسهل الرجوع إلى الخلف، ونظام صوت مكون من 6 مكبرات صوت، وشاشة عرض قياس 12.3 بوصة.

تقدم MG 5 بباقة من الكماليات داخل مقصورتها، أبرزها تشغيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح، شاشة معلومات تعمل باللمس قياس 8 بوصة تدعم نظامي أبل كار بلاي Apple CarPlay وأندرويد أوتو Android Auto، ومثبت للسرعة، مقعد كهربائي للسائق، خاصية دخول السيارة بدون مفتاح، ومقاعد جلد مزودة بخاصية تسخين الكراسي الأمامية.

أسعار وفئات جيلي إمجراند و MG 5

تقدم جيلي امجراند المصنعة محليا بفئتين من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من 850 ألف جنيه للفئة الأولى، و970 ألف جنيه للفئة الثانية الأعلى تجهيزًا.

تبدأ أسعار MG 5 موديل 2025 الجديدة في السوق المصري من 900 ألف جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية أصبح سعرها مليون جنيه.

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