بالصور والفيديو.. هكذا تحولت فورد Ranger Raptor إلى سيارة تخييم

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كاليفورنيا - (د ب أ):

أعلنت شركة "فرنت رنر أوتفيترز" Front Runner Outfitters عن برنامج تعديلات خاص لسيارة فورد Ranger Raptor، والذي حول السيارة البيك آب إلى سيارة خاصة للتخييم.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن السيارة Ranger Raptor Camper الجديدة تتميز من خلال مجموعة تعديل على نطاق التحميل، مع توفير مساحة تخزين إضافية على سطح السيارة، مع حلول تركيبية تخلق المزيد من المساحة للتجهيزات الخاصة بالمغامرات.

ويضمن خزان الماء المدمج الإمداد بالماء اللازم للشرب والاستخدامات الأخرى، ومن التجهيزات التي تقدمها السيارة حامل كاياك وخيمة سريعة النصب وطاولة قابلة للطي من الفولاذ وطاقم مقاعد للتخييم.

ولزيادة خصائص السيارة وقدرتها على السير على الطرق الوعرة تم رفع الهيكل 3.8 سم مع التجهيز بإطارات خاصة ومصادم أمامية وخلفية خاصة مع شريط إضاءة KC Flex Era، ويزأر بداخل السيارة محرك سداسي الأسطوانات V6 بقوة 294 كيلووات/400 حصان.

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