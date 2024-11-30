تعرف على أسعار ومواصفات بايك X55 موديل 2025 الجديدة بعد الزيادة

كتب - محمد جمال:

أعلنت شركة ألكان أوتو، التابعة لمجموعة المصرية العالمية للسيارات EIM، الوكيل الحصري لعلامة بايك الصينية، زيادة أسعار بايك X55 موديل 2025 الكروس أوفر بقيمة 30 ألف جنيه خلال مع نهاية شهر نوفمبر الجاري

ارتفعت أسعار بايك X55 موديل 2025 الجديدة، وأصبحت أسعارها الرسمية تبدأ من مليون 290.000 جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية مليون و390.000 جنيه، فيما الفئى الأعلى تجهيزًا بمليون و515.000 جنيه.

ويرصد التقرير التالي الأسعار والمواصفات التفصيلية لبايك X55 الكروس أوفر الجديدة بالسوق المصري:

أداء محرك بايك X55

تعتمد بايك X55 على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر تربو ينتج قوة قدرها 185 حصان واقصى عزم للدوران 305 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة مكون من 7 سرعات.

مساحات وأبعاد بايك X55

يبلغ طول بايك X55 حوالي 4620 مم وعرضها 1886 مم وارتفاعها 1680 مم وقاعدة عجلات 2735 مم وسعة خزان الوقود 53 لتر.

السلامة والأمان داخل بايك X55

تم تعزيز بايك X55 الجديدة بعددا من وسائل الأمان والسلامة في مقدمتها أنظمة مساعدة السائق أثناء القيادة والتي تتضمن وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، فرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، ومساعد فرامل إلكتروني EBA، وفرامل يد كهربائية EPB، وخاصية التعليق التلقائي Auto Hold، وبرنامج ثبات إلكتروني ESP، ونظام مساعد عند صعود المرتفعات HAC، ونظام مساعد عند نزول المنحدرات HDC، ونظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS، وإنذار ضد السرقة، ومانع تشغل المحرك ضد السرقة، وحساسات ركن خلفية، ونظام تنبيه من الإرهاق أثناء القيادة، نظام أولوية الفرامل BOS، ونظام تنبيه حزام الأمان للسائق والراكب الأمامي، وكاميرا خلفية.

فيما زادات الفئة الثانية وسائد هواء جانبية، وجاءت الفئة الثالثة بوسائد هواء ستائرية جانبية، وحساسات ركن أمامية، نظام تنبيه عند فك حزام الأمان للمقاعد الخلفية، نظام الركن السيارة الإلكتروني APA، وكاميرا 360 درجة، ونظام مساعد للبقاء في الحارة المرورية LKA وتحذير عند الخروج عنها LDW، مساعد للقيادة في الزحام TJA، نظام رصد البقعة العمياء BSD، مثبت سرعة تكيفي ACC، المساعدة في تغيير الحارة المرورية RDP، فرامل تلقائية عند الطواريء، تحذير قبل وقوع اصطدام أمامي FCW، نظام المساعدة على البقاء في الحارة المرورية في حالات الطواريء ELKA، مساعد تثبيت السرعة المتكامل ICA.

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