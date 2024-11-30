"مقارنة كهربائية".. تشتري أيونك 6 أم إكس بينج P7

تجمع بين القوة والأداء الرياضي.. سيارة صينية مستعملة بأقل من 870 ألف

كتب - محمد جمال:

أعلنت مجموعة جي بي أوتو، الوكيل المحلي لعلامة هيونداي في مصر، طرح هيونداي أيونك 6 الكهربائية الجديدة لأول مرة بالسوق المصري خلال شهر نوفمبر الجاري.

ومع طرح السيارة الكهربائية أيونك 6 الكهربائية الجديدة في مصر لأول مرة، فتدخل السيارة الكورية في مواجهة مباشرة مع إكس بينج P7 بسوق السيارات المصري:

ونستعرض من خلال التقرير التالي مقارنة تفصيلية بين إكس بينج P7 وأيونك 6 بالسوق المصري:

أداء محرك

تعمل P7 القياسية بمحرك خلفي قوته 276 حصان وعزمه 440 نيوتن.متر للتسارع من الصفر لـ100 كم/س خلال 6.7 ثوان، وتدعمها بطارية سعتها الصافية 82.7 كيلوواط/الساعة لقطع حتى 576 كم في الشحنة الواحدة، أما الفئة Performance من السيارة الصينية تأتي بمحرك إضافي بقوة 473 حصان وعزم 757 نيوتن.متر، وتتمكن السيارة الانطلاق من 0 إلى 100 كم/س في 4.1 ثوان، بسرعة القصوى 200 كم/س.

تتوفر هيونداي أيونك 6 بمدي كهربائي614 كم في الشحنة مع مدة شحن تبلغ 18 دقيقة للشحن من 10% الي 80% من شاحن سريع وإمكانية التسارع من الثبات إلي 100 كم في الساعة في 5.1 ثانية والوصول إلي سرعة قصوى تبلغ 185 كم في الساعة. وتأتي ببطارية بقدرة 77.4 كيلوواط في الساعة مع دفع ثنائي وعجلات 18 بوصة.

مواصفات الأمان والسلامة

تأتي إكس بينج P7 الكهربائية بعددا من أنظمة السلامة والأمان والمتطورة في مقدمتها وسائد هوائية أمامية وخلفية، وجانبية وللرأس، بالإضافة إلى أنظمة مساعدة السائق مثل 3 رادارات في الأمام و5 كاميرات و12 مستشعر، ونظام الوقاية من الاصطدام الأمامي والخلفي والجانبي، ونظام مساعد تغيير المسار، ومستشعر تحذير عند مغادرة مسار السير كما تنبه الركاب من حركة المرور الجانبية عند فتح الأبواب، ويمكنها التوقف تلقائيًا لتجنب التصادم والركن ذاتيًا.

تتوفر IONIQ 6 بميزات السلامة مقتدمه في مقدمتها 7 وسائد هوائية، نظام قفل التروس التفاضلي، نظام التحذير في المناطق العمياء، ونظام الحماية من السرقة، ونظام تحذير مغادرة المسار، وفرامل مانعة للانغلاق، ونظام التحكم في الثبات، ونظام التحكم في الانزلاق، وتقنية دعم الفرامل، وحساسات أمامية وخلفية، ونظام تحذير من الاصطدام الأمامي، ومانع اصطدام فرملة تلقائية.

التجهيزات الداخلية

تأتي إكس بينج P7 بمجموعة كبيرة من التجهيزات الداخلية بدءا من المقصورة الداخلية التي جاءت بشاشة وسطية 14.96 بوصة تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، وأخرى 10.25 بوصة للعدادات الرقمية، ويوفر النظام المعلوماتي أيضاً إمكانية ضبط وظائف السيارة عن طريق الأوامر الصوتية ويتلقى التحديثات البرمجية عن بعد، بينما يغطي جلد النابا المقاعد ذات التحكم الكهربائي والذاكرة والتسخين والتبريد، يتواجد التسخين أيضاً للمقاعد الخلفية وعجلة القيادة، مع تكييف ثنائي المناطق بفلتر لتنقية الهواء وإنارة محيطية وشاحن لاسلكي.

وتقدم تقنيات هيونداي إيونيك 6 بشاشة معلومات وترفيه ثنائية تعمل باللمس مقاس 12.3 بوصة، مع شاشة معلومات السائق مقاس 12.3 بوصة، والتي تم دمج المجموعة الرقمية في شاشة واحدة للحصول على رؤية أوسع مع سهولة الوصول إلى جميع المعلومات الأساسية.

الأسعار والفئات

تأتي إكس بينج P7 الكهربائية الجديدة بثلاث فئات بسعر رسمي يبدأ من 2,300,000 للفئة الأولى، و 2,450,000 للفئة الثانية، و2,800,000 للفئة الثالثة الأعلى تجهيزا.

بينما تقدم هيونداي أيونك 6 الكهربائية بالكامل، بسعر رسمي يبدأ من 2 مليون و850 ألف جنيه للفئة الأولى Connect plus، والفئة الثانية EXTREME بسعر 3 ملايين و150 ألف جنيه، والفئة الثالثة EXTREME بسعر 3 ملايين و350 ألف جنيه.