"قصة نجاح كبيرة".. سيارة SUV يابانية شهيرة كسر زيرو لا تتجاوز مليون 350 ألف جنيه

تعرف على أسعار ومواصفات بايك X55 موديل 2025 الجديدة بعد الزيادة

كتب - محمد جمال:

أصبحت السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات اليوم محط اهتمام الغالبية العظمى من الشباب المقبلين على الشراء، ويرجع ذلك إلى أن هذه النوعية من أنماط السيارة أكثر شبابية وعصرية مقارنة بالسيدان.

وتعد ميتسوبيشي إكليبس كروس واحدة من السيارات التي لاقت نجاحا كبيرا بالموديل 2021 كسر زيرو عبر منصات بيع السيارات المستعملة على الإنترنت بمتوسط سعري مليون 350 ألف جنيه، وتتحكم الحالة في سعر السيارة النهائي.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات ميتسوبيشي إكليبس كروس الجديدة بالسوق المصري:

الأبعاد

قدمت إكليبس كروس بطول 4.54 متر من ضمنه 2.67 متر لقاعدة العجلات مع عرض 1.80 متر وارتفاع 1.68 متر.

منظومة القوة والحركة

زودت إكليبس كروس بمحرك تربو سعة 1500 سي سي موزعة على 4 أسطوانات لتوليد قوة 150 حصان وعزم 250 نيوتن.متر عند 2000 دورة/الدقيقة بجانب ناقل حركة أوتوماتيك CVT يعمل عبر 8 سرعات مبرمجة ودفع أمامي أو كلي للعجلات في أعلى فئة.

الأمان

جهزت إكليبس كروس قياسياً بأنظمة ABS وEBD مع دعم للفرامل وASC للتحكم الإلكتروني في الثبات بجانب التحكم في الجر ودعم التوازن أثناء صعود المنحدرات HAC ووسادتين هوائيتين للسائق والراكب الأمامي.

بينما زادت الفئة الثالثة بحساسات ركن أمامية وخلفية وفرامل تلقائية أثناء الطوارئ وانفردت الفئة الأعلى بوجود 7 وسائد هوائية.

التجهيزات

قدمت فئة إكليبس كروس القياسية بجنوط قياس 18 بوصة ومصابيح أمامية هالوجين مع إضاءة نهارية LED وتكييف أوتوماتيكي ومنفذ تهوية خلفية ومفتاح ذكي وتوصيل للهاتف عبر البلوتوث.

زادت الفئة الثانية بزر لتشغيل المحرك وشاشة وسطية قياس 8 بوصة تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو بالإضافة لكاميرا خلفية وإضاءة داخلية وسند ذراع خلفي مع حاملات أكواب.

وجهزت الفئة الثالثة بحساسات للمطر والإضاءة التي تعمل في الأمام بتقنية LED وبدالات لنقل الحركة من خلف عجلة القيادة، أما الفئة الأعلى تجهيزاً فحصلت على فرش جلدي أسود اللون للمقاعد التي يتم تسخينها بالأمام والتحكم بها كهربائياً من ناحية السائق.

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