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الأصابع الذهبية.. سيارة جديدة من أستون مارتن DB12 الخارقة (صور)

12:51 م الأحد 03 نوفمبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    أستون مارتن DB12 Goldfinger Edition
  • عرض 10 صورة
    أستون مارتن DB12 Goldfinger Edition
  • عرض 10 صورة
    أستون مارتن DB12 Goldfinger Edition
  • عرض 10 صورة
    أستون مارتن DB12 Goldfinger Edition
  • عرض 10 صورة
    أستون مارتن DB12 Goldfinger Edition
  • عرض 10 صورة
    أستون مارتن DB12 Goldfinger Edition
  • عرض 10 صورة
    أستون مارتن DB12 Goldfinger Edition
  • عرض 10 صورة
    أستون مارتن DB12 Goldfinger Edition
  • عرض 10 صورة
    أستون مارتن DB12 Goldfinger Edition
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لندن - (د ب أ):

أعلنت شركة أستون مارتن عن إطلاق الموديل الخاص DB12 Goldfinger Edition الجديد، والذي يحتفل بمرور 60 عاما على التعاون مع سلسلة أفلام جيمس بوند.

وأوضحت الشركة البريطانية أن الموديل الخاص DB12 Goldfinger Edition الجديد، الذي يقتصر إنتاجه على 60 نسخة فقط، يخطف الأنظار من خلال لون الطلاء الفضي والعجلات قياس 21 بوصة، مع العديد من ملصقات Q بلون الكروم على الرفارف.

كما تتحلى المقصورة الداخلية بسمات الفخامة والأبهة، مع حليات مطلية بالذهب عيار 18 قيراط، وشعار باسم النسخة الخاصة، فضلا عن العديد من التفاصيل المستلهمة من فيلم “Goldfinger” (إصبع الذهب) مثل كسوة المقاعد المستلهمة من ملابس جيمس بوند بالفيلم.

وعلى صعيد الدفع، يعتمد الموديل الخاص DB12 Goldfinger Edition الجديد على سواعد محرك V8 بقوة 680 حصان/800 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.

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أسعار السيارات أستون مارتن أستون مارتن DB12 Goldfinger Edition
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