سيارات بايك الجديدة بمصر.. تبدأ من 800 ألف جنيه.

كتب - محمد جمال:

يقدم الوكيل المحلي لعلامة بايك لعملاء سوق السيارات المصري المقبلين على الشراء 4 سيارات جديدة، وتبدأ أسعارهم من 800 ألف جنيه.

وتتنوع الطرازات التي تقدمها العلامة في السوق المصري بين سيدان عائلية وكروس أوفر و SUV رياضية متعددة الاستخدامات.

ونستعرض من خلال التقرير التالي السيارات الجديدة لعلامة بايك الصينية في مصر:

بايك BJ30

تصنف السيارة ضمن فئة الكروس أوفر الرياضية متعددة الاستخدامات، وتأتي بخيارين من التجهيزات: الأولى مزودة بمحرك بنزين والثانية بنظام هايبرد، مع ضمان يمتد لمدة 7 سنوات أو 200 ألف كيلومتر.

تقدم السيارة خيارين من المحركات. الأول محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر تيربو، ينتج 185 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 280 نيوتن.متر، متصل بناقل حركة مزدوج القابض (DCT) من 7 سرعات. استهلاك الوقود لهذا المحرك يبلغ 8 لترات لكل 100 كم.

أما الخيار الثاني فهو نظام هايبرد، حيث يعمل بمحرك بنزين سعة 1.5 لتر تيربو بقدرة 154 حصان وعزم دوران 230 نيوتن.متر، بالإضافة إلى محرك كهربائي أمامي ينتج 174 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 315 نيوتن.متر. النسخة الرباعية الدفع مزودة بمحرك كهربائي خلفي بقوة 73 حصان وعزم 135 نيوتن.متر.

بايك U5 Plus

تبدأ أسعار بايك U5 Plus الصينية موديل 2025 من 800 ألف جنيه للفئة الأولى، بينما تقدم الفئة الثانية عالية التجهيزات مقابل 900 ألف جنيه.

بايك X55

تتوفر بايك X55 الصينية موديل 2025 بسعر رسمي يبدأ من مليون 259 ألف و 900 جنيه للفئة الأولي Highline، ومليون و359 ألف و 900 جنيه للفئة الثانية Topline، ومليون و484 ألف و900 جنيه للفئة الثالثة Premium.

بايك X7

تقدم أسعار بايك X7 الصينية موديل 2025 بسعر يبدأ من مليون و544 ألف و900 جنيه للفئة الأولي Highline، ومليون 619 ألف جنيه للفئة الثانية Topline، ومليون و674 ألف و900 جنيه للفئة الثالثة Premium.