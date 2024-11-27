كيا تطلق سيارتها الكهربائية EV9 GT الجديدة

رسميًا.. تويوتا تطلق سيارتها لاند كروزر الجديدة في الأسواق

سول - (د ب أ):

أعلنت شركة كيا عن إطلاق سيارتها الكهربائية EV9 GT الجديدة، التي تنتمي إلى فئة SUV.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن سيارتها الكهربائية EV9 GT الكروس أوفر تأتي بطول يزيد على 5 أمتار، مع إمكانية تجهيزها بستة أو سبعة مقاعد.

وتخطف السيارة الجديدة الأنظار بالمظهر الخاص على المقدمة وتصميم المصابيح والكشافات، فضلا عن العجلات قياس 21 بوصة، والتي تطل من خلفها سروج المكابح باللون الأخضر النيون.

وتم تجهيز السيارة EV9 GT الجديدة بباقة من التجهيزات الفائقة مثل نظام المكابح الخاص وممتص الصدمات بنظام التحكم الإلكتروني، فضلا عن نظام صوتي خاص لنقل الطابع الرياضي للسيارة إلى الداخل.

كما تتمتع المقصورة الداخلية بسمات الراحة والفخامة مع الاعتماد على مواد عالية الجودة مثل فرش ألكانتارا الفاخر على المقاعد الرياضية.

وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارة EV9 GT الكروس أوفر على سواعد محركين كهربائيين بقوة إجمالية تبلغ508 حصان، مع نظام الدفع الرباعي.

وبفضل هذه القوة الهائلة تتسارع السيارة EV9 GT الكهربائية من الثبات إلى 100 كلم/س في زمن يزيد على 4 ثوان قليلا.