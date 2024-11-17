بي واي دي تطرح سيارة SUV كهربائية جديدة في الأسواق.. صور

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بكين - (د ب أ):

أزاحت شركة "بي واي دي" BYD النقاب عن سيارتها Sealion7 الجديدة، المصنفة ضمن فئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV بنظام الدفع الكهربائي الخالص.

وأوضحت الشركة الصينية أن السيارة الجديدة تأتي بطول 4.83 متر، وتسع مقاعد السيارة لخمسة أشخاص و520 لتر من الحقائب والأمتعة، بالإضافة إلى مساحة التخزين الموجودة تحت الغطاء الأمامي، وتزخر المقصورة الداخلية للسيارة بقمرة رقمية مع شاشة كبيرة يمكن تدويرها بمقدار 90 درجة.

ويعتمد الموديل الأساسي من السيارة Sealion7 الجديدة على نظام دفع خلفي بقوة 230 كيلووات/313 حصان مع بطارية سعة 82.5 كيلووات ساعة، ويبلغ مدى السير 482 كلم.

وتتوفر نسخة بنظام الدفع الرباعي بقوة 390 كيلووات/530 حصان، وتصل هذه النسخة إلى مدى السير 456 كلم، ويتوفر للسيارة بطارية سعة 91.3 كيلووات ساعة، والتي تصل إلى مدى السير 502 كلم.

وتتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 4.5 ثانية، وتصل السرعة القصوى إلى 200 كلم/س.

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