أرخص سيارة جديدة تقدمها هيونداي بمصر

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للمقبلين على الشراء.. هذه أرخص كروس أوفر في مصر

كتب - محمد جمال:

يبحث العديد من المقبلين على الشراء خلال الآونة الأخيرة بسوق السيارات المصري، عن أرخص الطرازات التي تقدمها علامة هيونداي بالسوق المحلي خلال شهر نوفمبر الجاري.

وتعد هيونداي أكسنت RB السيدان العائلية موديل 2025 الجديدة، أرخص طرازات العلامة وتبدأ أسعارها من 755.000 جنيه.

تتاح هيونداي أكسنت RB في السوق المصري بـ 5 فئات من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 755.000 جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية 785.000 جنيه، والفئة الثالثة 825.000 جنيه، والفئة الرابعة 845.000 جنيه، والفئة الخامسة 880.000 جنيه.

تعتمد هيونداي أكسنت RB على محرك 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، بقوة 125 حصان، عند 6300 لفة في الدقيقة، وعزم 156 نيوتن.متر عند 4200 لفة في الدقيقة، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي 4 سرعات، وخزان وقود سعة 43 لتر.

تأتي هيونداي أكسنت RB بمصابيح أمامية وخلفية هالوجين، وجنوط حديد مقاس 14 بوصة، وجنوط رياضية مقاس 16 بوصة، ومرايات جانبية أوتوماتيكية، وزجاج خلفي معتم.

تضم وسائل أمان أكسنت RB وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وحساسات ركن خلفية.

مقصورة هيونداي أكسنت RB مزودة بمكيف هواء يدوي، وشاشة وسطية مقاس 7 بوصة تعمل باللمس، تدعم آبل كار بلاي وأندرويد أوتو، وراديو، وبلوتوث، و4 مكبرات للصوت، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وUSB، وAUX، ومثبت سرعة.