سباق جائزة موناكو الكبرى سيبقى ضمن أجندة فورمولا-1 حتى 2031

برلين - (د ب أ):

أعلن مسؤولو فورمولا-1 أمس الخميس، أن سباق جائزة موناكو الكبرى، التقليدي، سيظل في أجندة سباقات فورمولا-1 حتى 2031 بعد الاتفاق على تمديده لمدة ست سنوات بداية من عام 2025 مع نادي موناكو للسيارات.

وكان سباق جائزة موناكو الكبرى جزءا من أول موسم لفورمولا-1 في 1950 وظل حاضرا ضمن أجندة السباقات منذ 1955 ، ليصبح واحدا من أشهر الأحداث الرياضية في العالم.

وترك أساطير فورمولا-1 مثل أيرتون سينا ومايكل شوماخر ونيكي لاودا علاماتهم من خلال تحقيق الفوز في شوارع المضمار الضيقة. هذا العام، انضم تشارلز لوكلير للمجموعة بفوزه بالسباق الذي يقام في بلاده.

وقال ستيفانو دومينيكالي رئيس فورمولا-1 :" سعيد لأن فورمولا-1 ستواصل تنظيم السباقات في موناكو حتى 2031".

وأضاف :"شوارع مونت كارلو فريدة من نوعها وجزء مشهور من فورمولا-1، وسيظل سباق جائزة موناكو الكبرى سباقا يحلم كل السائقين بالفوز به".

وثارت تكهنات بأن سباق موناكو من الممكن أن يخرج من أجندة سباقات فورمولا-1 أو سيتواجد بشكل متقطع.

ورغم روعتها، فإن السباقات في الإمارة لم تكن مثيرة للغاية بعد أن أصبح التجاوز أمرا صعبا خاصة مع سيارات فورمولا-1 التي أصبحت أكبر حجما حاليا.

ومن المقرر أن يقام سباق جائزة موناكو الكبرى العام المقبل يوم 25 مايو، بينما بداية من عام 2026 سيقام السباق في عطلة نهاية الأسبوع الكاملة الأولى من شهر حزيران.