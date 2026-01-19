قبل الشراء.. تعرف على أسعار أكبر سيارات إم جي الصينية في مصر

تخفيضات قوية تضرب سوق السيارات المصري في يناير 2026

انطلقت في نوفمبر الماضي، السيارة إم جي G50 Plus التي تعد أكبر موديلات العلامة الصينية في السوق المصري، والتي تنتمي إلى فئة الطرازات الـ(MPV) سباعية المقاعد العائلية.

تتوفر G50 Plus الجديدة وفقًا للمعلن من مجموعة المنصور للسيارات الوكيل المحلي الحصري للعلامة الصينية بمصر، بفئة واحدة من التجهيزات وتباع بسعر رسمي مليون و230 ألف جنيه.

تأتي G50 Plus بطول يبلغ 4,825 مم، وعرض يصل إلى 1,825 مم، وارتفاع يقارب 1,778 مم، مع قاعدة عجلات تبلغ 2,800 مم، تأتي بتصميم عائلي تصميم السيارة يعكس هدفها كخيار عائلي يتمتع بمقصورة واسعة وقدرة على استيعاب 7 ركاب.

تعتمد G50 Plus على محرك سعة 1.5 لتر تربو، مما يوفر أداءً يصل إلى 181 حصانًا وعزم دوران يبلغ 285 ن·م عند 4.300 دورة في الدقيقة، متصل بناقل حركة DCT من 7 سرعات مزدوج القابض.

تمتلك مقصورة G50 Plus شاشة معلومات وترفيه قياس 12.3 بوصة، تدعم آبل كار بلاي وآندرويد أوتو، بالإضافة إلى نظام تكييف أوتوماتيكي ومنافذ تهوية لصفوف المقاعد الخلفية، المقاعد تأتي بتصميم مرن.

السيارة مجهزة أيضًا بوسائد هوائية أمامية وجانبية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS)، ونظام تثبيت إلكتروني للثبات (ESC)، إلى جانب مساعد بدء الحركة على المنحدرات (HSA) ونظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS).

