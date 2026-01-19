لماذا أصبحت قطع غيار السيارات صداعا للمستهلكين والتوكيلات؟ خبير يكشف

علق أسامة وطني، خبير السيارات، على ما يتردد بشأن نقص قطع غيار السيارات لدى عدد من وكلاء العلامات التجارية في مصر وخاصة العلامات الصينية التي انضمت خلال عام 2025 إلى السوق المصري.

وقال وطني في تصريحات لبرنامج "عربيتي" المذاع عبر راديو مصر، إن قطع الغيار تمثل مشكلة للمستهلكين والتوكيلات على حد سواء، وذلك ليس قاصرًا على العلامات الصينية بل أيضًا الكورية والأوروبية والأمريكية.

وأوضح أن الفترة الأخيرة شهدت نقصًا ملحوظًا في قطع غيار عدد من السيارات المقدمة من علامات تجارية كبيرة، مضيفًا أن دخول عدد كبير من العلامات التجارية إلى مصر لم يقابله التزام من الشركات الأم بسرعة توفير قطع الغيار الخاصة بتلك السيارات.

وأردف أن اتساع رقعة السوق وتدفق العشرات من العلامات التجارية التي تطرح أما المستهلك المصري لأول مرة، قابله ندرة في كميات قطع الغيار الأساسية المتوفرة أما المشترين الأمر الذي أسهم في انتعاش سوق قطع الغيار الموازي.

وأكد وطني، أن قطع الغيار المتوفرة بالسوق غير الرسمي مصنعة في دول غير بلد المنشأ الرئيسي للسيارة، مشددًا على أن شريحة واسعة من ملاك السيارات تلجأ إلى هذه البدائل لانخفاض أسعارها وسهولة الحصول عليها مقارنة بقطع الغيار الأصلية.

ولفت إلى أن استمرار أزمة نقص قطع الغيار يفرض تحديات كبيرة على المستهلك والسوق معًا، ويستدعي تحركًا أكثر فاعلية من الشركات والوكلاء لضمان استقرار السوق وحماية حقوق العملاء بعد الشراء.

يأتي ذلك فيما أكد خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، أن المخاوف المتعلقة بنقص قطع غيار السيارات الصينية الجديدة لا أساس لها من الصحة، مؤكدًا أنه بالرغم من حداثة بعض العلامات التجارية في مصر إلا أن الوكلاء يوفرون ما يلزم من خدمات ما بعد البيع.

وشدد سعد في تصريحات سابقة لـ"مصراوي" على ضرورة التعامل مع الوكلاء المحليين الذين يتمتعون بتاريخ قوي وسمعة جيدة داخل السوق، محذرًا من ما وصفهم بـ"أنصاف الوكلاء"، مؤكدًا أن الوكيل القوي فقط هو القادر على توفير قطع الغيار والتعامل مع أي مشكلات بشكل سريع واحترافي.

وأشار إلى أن القانون رقم 9 لسنة 2021 يمنع بشكل قاطع دخول أي سيارة أو علامة تجارية جديدة إلى السوق المصري دون توافر ما لا يقل عن 15% من قطع غيارها، موضحًا أن جميع الوكلاء ملتزمون بذلك، ولا يتم منح رقم التسجيل (ACID Number) إلا بعد التأكد من التزامهم بهذا الشرط من قبل الجهات المختصة والرقابة الصناعية.

كان وزارة التجارة والصناعة وضعت اشتراطات في عام 2021 وما بعده، على مستوردي السيارات بمصر "وكلاء العلامات التجارية" تتضمن إلزامهم بتجهيز مراكز صيانة معتمدة وتوفير قطع الغيار الأساسية بنسبة لا تقل عن 15% من أعداد السيارات المستوردة، وذلك لضمان خدمة ما بعد البيع وسلامة المستهلك.

من جانبه قال شوقي غالب، نائب رئيس شعبة قطع غيار السيارات بالغرفة التجارية، إنه لا يوجد أي مشكلات تتعلق بتوافر قطع غيار السيارات في مصر، خاصة للسيارات الصينية التي دخلت السوق المحلي خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح غالب، أن الأوضاع الحالية في السوق المصري تتيح للمستهلك في حال عدم وجود قطعة الغيار بالسوق أن يستورد أي قطعة غيار من الصين أو من أي دولة أخرى خلال فترة زمنية تتراوح بين 10 و15 يومًا، ما يعكس اختفاء المخاوف التي كانت موجودة سابقًا بشأن اقتناء السيارات الصينية.

وأشار إلى أن جميع وكلاء السيارات في السوق المصري يوفرون قطع الغيار الخاصة بالصيانة الدورية والإصلاحات الأساسية دون أي معوقات، لافتًا إلى أن القطع المرتبطة بالحوادث أو الأعطال الجسيمة فقط هي التي قد تستغرق وقتًا أطول وهذا أمر طبيعي.

بدوره، قال المهندس رأفت مسروجة، الخبير والرئيس الشرفي السابق لمجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، إن دخول عدد كبير من العلامات التجارية إلى السوق المصري خلال 2025 خاصة العلامات الصينية التي كان لها النصيب الأكبر كان أمرًا متوقعًا، سواء للسيارات الكهربائية أو التقليدية أو طرازات REEV.

وأكد مسروجة لـ"مصراوي" أن السوق المصري يتمتع بحجم مبيعات كبير ويعد من أكثر الأسواق الواعدة، ومن المنتظر أن يصبح أحد أكبر الأسواق الأفريقية خلال السنوات المقبلة.

وأوضح أن غالبية الطرازات التي طرحت مؤخرًا بالسوق المحلي تنتمي لفئة السيارات الكهربائية، لا تتطلب قطع غيار أو صيانة دورية بنفس المعدلات الخاصة بسيارات البنزين، التي تحتاج إلى صيانة مستمرة وأعمال إصلاح أكبر.

