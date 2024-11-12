من الدبانة إلى التمساحة.. ألقاب غريبة أطلقها مصريون على سياراتهم المفضلة

كتب - محمود أمين:

يتميز الشعب المصري بطابعه الخاص في التعامل مع مختلف الأشياء اليومية، وخصوصًا مع السيارات. فعند دخول أي طراز جديد إلى السوق المصري، لا يمر وقت طويل قبل أن يجد لنفسه اسمًا شعبيًا.

هذه الأسماء في الغالب تعكس الشكل الخارجي لكل سيارة مما جعل هذه الأسماء هي الأساسية في التداول أو في طريقة العرض.

نستعرض خلال هذا التقرير أبرز أسماء السيارات التي ابتكرها المصريون:

كورولا الملكة

بدأت تويوتا كورولا في جيلها السابع، الذي تم إنتاجه بين عامي 1991 و1998، بتحقيق مكانة كبيرة في السوق المصري. ومن هنا، أطلق المصريون على هذه السيارة لقب "الملكة". يعزو البعض هذه التسمية إلى التصميم الأنيق والمظهر الرشيق الذي جعلها تظهر بمظهر أكثر رفاهية ورقيًا مقارنة بالعديد من السيارات الأخرى في فئتها. بل يقال إن السيارة كانت تتمتع بقدرة استثنائية على مواجهة تحديات الطريق المصري الصعب، مما جعلها تستحق لقب "الملكة" في نظر مستخدميها.

كورولا الجمل

يعد الجيل التاسع من تويوتا كورولا، الذي تم إطلاقه في عام 2002 واستمر حتى 2007 في السوق المصري، من أشهر الأجيال التي ظهرت في الشوارع المصرية تحت لقب "الجمل". ورغم أن السبب وراء هذه التسمية لا يزال غامضًا للبعض، فإن البعض يعتقد أن السيارة تحظى بقدرة تحمل استثنائية تشبه قدرة الجمل على السير لمسافات طويلة تحت ظروف قاسية.

لانسر عيون صفية

شهدت مصر إطلاق الجيل الثالث من ميتسوبيشي لانسر بين عامي 1988 و1991، حيث أطلق عليه المصريون اسم "عيون صفية". وتعود التسمية إلى الفنانة صفية العمري التي كانت معروفة برسم عينيها بالكحل في الأعمال الفنية، وهو ما جعل البعض يرى تشابهًا بين شكل فوانيس السيارة الأمامية والعينين التي رسمتهما صفية العمري.

إلنترا الجمل

لم تكن تويوتا كورولا وحدها من حصلت على هذا اللقب. فقد أطلق المصريون على الجيل الرابع من هيونداي إلنترا، الذي ظهر لأول مرة عام 2006، اسم "الجمل". على الرغم من أن السبب وراء هذه التسمية لم يتضح بشكل كامل، إلا أن البعض يعتقد أن السيارة تتمتع بقدرة تحمل استثنائية مشابهة للجمل، أو ربما يعود الأمر إلى بعض الخصائص التصميمية التي جعلت السيارة تبدو أكثر صلابة.

لانسر البطة

أما الجيل الرابع من ميتسوبيشي لانسر، الذي تم إنتاجه بين 1992 و1996، فقد حصل على لقب "البطة" من قبل المصريين. ورغم أن السبب وراء هذا الاسم غير معروف على وجه الدقة، فإن بعض الآراء تشير إلى أن تصميم السيارة الأمامي، الذي كان يبدو أكثر انسيابية مقارنة بالأجيال السابقة، قد يكون السبب وراء إضفاء هذا اللقب.

كورولا عيون

أما الجيل التالي من تويوتا كورولا، الذي تم تقديمه بين 1995 و2002، فقد حصل على لقب عيون صفية نظرًا لتصميم المصابيح الأمامية الدائرية المزدوجة التي كانت تشبه شكل العيون. هذا الاسم أصبح شائعًا بين المصريين، خاصة أن تصميم السيارة أعطاها مظهرًا مميزًا يشبه "العيون" التي تنظر إلى الطريق.

لانسر الكريستالة

أطلق المصريون على الجيل الخامس من ميتسوبيشي لانسر الذي تم إنتاجه بين عامي 1995 و2000 اسم "الكريستالة". ويمثل هذا اللقب ربطًا بين شكل المصابيح الأمامية للسيارة الذي يشبه الكريستالات، مما أضاف لها مظهرًا لامعًا وجذابًا، فاستحق بذلك أن يُطلق عليها هذا الاسم.

مرسيدس الشمامة

مرت مرسيدس بعدد من الأجيال التي شهدت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور المصري، ومن أبرزها **مرسيدس إس كلاس** في جيلها الثاني الذي تم إنتاجه بين عامي 1979 و1992. أطلق المصريون على هذه السيارة اسم "الشمامة"، ويقال إن السبب يعود إلى شكل السيارة الكلاسيكي والمترهل بعض الشيء، والذي كان يذكر البعض بشكل الشمامة.

بي إم دابليو الدبانة

من المعروف أن سيارات بي إم دابليو تتمتع بشعبية كبيرة في مصر، لكن أحد الألقاب التي أطلقت على الفئة الثالثة من بي إم دابليو في جيلها الثالث E36الذي تم إنتاجه بين عامي 1990 و1997، هو "الدبانة". لم يتضح بعد السبب وراء هذا اللقب الغريب، ولكن يُعتقد أن شكل السيارة وتصميمها المميز قد جعلها تحظى بهذه التسمية الشعبية.

مرسيدس "الزلموكة"

واحدة من أغرب الألقاب التي أُعطيت لسيارة مرسيدس كانت على الفئة E من الجيل الأول الذي تم إنتاجه بين عامي 1985 و1995، حيث أطلق عليها المصريون اسم " الزلموكة ". وقد يعود هذا الاسم إلى هيكل السيارة خاصة من الخلف.

مرسيدس "التمساحة"

مرت مرسيدس أيضًا بلقب شهير آخر، هو "التمساحة"، الذي أطلقه المصريون على مرسيدس إس كلاس في جيلها الثاني. كانت هذه التسمية مستوحاة من ظهور السيارة في مسلسل "الراية البيضاء"، حيث ارتبطت عبارة "هات التمساحة" بالفنانة سناء جميل** في أحد المشاهد الشهيرة.