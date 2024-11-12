المحرك يتوقف فجأة.. شكاوى تطال أكثر من 1.4 مليون سيارة هوندا

ديترويت - (أ ب):

تجري الإدارة الوطنية للسلامة المرورية في الولايات المتحدة تحقيقات في شكاوى عملاء من احتمال توقف المحركات عن العمل في حوالي 1.4 مليون سيارة من إنتاج شركة هوندا موتور اليابانية.

يشمل التحقيق الأمريكي السيارات هوندا بايلوت وأكورا إم.دي.إكس إنتاج الفترة من 2016 إلى 2020 إلى جانب السيارات هوندا أوديسي وأكورا تي.إل.إكس إنتاج الفترة من 2018 إلى 2020، إلى جانب السيارات هوندا رديجلاين إنتاج الفترة من 2017 إلى 2019.

وقالت الإدارة في الوثائق التي نشرتها على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين إن ربط قضبان التوصيل في المركبات المزودة بمحركات V6 سعة 5ر3 لتر يمكن أن يفشل، مما يؤدي إلى توقف المحرك بالكامل. وتربط قضبان التوصيل المكابس بالعمود المرفقي وتحول الحركة الرأسية إلى حركة دائرية لتحريك العجلات.

واستدعت هوندا حوالي 250 ألف سيارة في نوفمبر الماضي لإصلاح نفس المشكلة، لكن الإدارة الوطنية للسلامة المرورية قالت إنها تلقت 173 شكوى من أصحاب سيارات قالوا إن قضبان التوصيل انفصلت، وأن سياراتهم لم تكن ضمن السيارات التي استهدفتها خطة استدعاء هوندا.

وقال أحد أصحاب السيارات إن الخلل تسبب في حادث تصادم دون وقوع إصابات.

وأضافت الإدارة أنها بدأت تحقيقا لتحديد حجم المشكلة في السيارات التي لم تشملها عملية الاستدعاء في العام الماضي.

وفي وثائق خطة الاستدعاء السابقة قالت الشركة اليابانية إنها تلقت 1.450 طلب إصلاح في إطار الضمان بسبب المشكلة، لكن لم تقع حوادث تسفر عن إصابات بسببها. وتولى وكلاء هوندا فحص السيارات واستبدال المحركات المعيبة.