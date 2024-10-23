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انخفاض عدد السيارات الجديدة المسجلة في أوروبا بنسبة 6.1%

09:27 ص الأربعاء 23 أكتوبر 2024

انخفاض عدد السيارات الجديدة المسجلة في أوروبا

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بروكسل - (د ب أ):

أظهرت بيانات رابطة مصنعي السيارات الأوروبية أمس الثلاثاء، انخفاض عدد السيارات الجديدة التي يتم تسجيلها في أوروبا للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر الماضي بسبب انخفاض المبيعات في فرنسا وألمانيا وإيطاليا.

وانخفضت مبيعات السيارات الجديدة بنسبة 1ر6% في سبتمبر الماضي مقارنة بالعام الماضي. مع ذلك، فإن نسبة التراجع كانت أبطأ من 3ر18% التي تم تسجيلها في أغسطس الماضي.

وسجلت ثلاثة من بين أربعة أسواق رئيسية نتائج سلبية خلال الشهر الماضي. وتراجعت المبيعات في فرنسا بنسبة 1ر11% وفي إيطاليا بنسبة 7ر10% و ألمانيا بنسبة 7%.

وعلى النقيض، سجلت إسبانيا ارتفاعا في عدد السيارات الجديدة المسجلة بنسبة 3ر6%.

وارتفع عدد السيارات الجديدة المسجلة خلال الفترة من يناير الثاني حتى سبتمبر الماضيين بنسبة 6ر0%، وبلغ تقريبا 8 ملايين وحدة.

السيارات الجديدة عالم السيارات
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