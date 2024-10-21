لوكلير سائق فيراري يفوز بسباق جائزة أمريكا الكبرى للفورمولا 1

أوستن (د ب أ)

فاز شارل لوكلير ، سائق فريق فيراري، بسباق جائزة أمريكا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا- 1 ، مساء الأحد.

وتصدر لوكلير، من إمارة موناكو، السباق المكون من 56 لفة على مضمار أوستن، ليفوز بالجائزة الثالثة هذا العام 2024 والثامن في مسيرته بفورمولا-1.

وتفوق شارل لوكلير على الإسباني كارلوس ساينز زميله في فريق فيراري الذي حل في المركز الثاني، وأكمل الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول منصة التتويج بحلوله ثالثا.

وقفز فيرستابن بطل العالم في الأعوام الثلاثة الأخيرة للمركز الثالث مستفيدا من عقوبة 5 ثوان ضد البريطاني لاندو نوريس سائق فريق ماكلارين لخروجه من المضمار لحصوله على أفضلية لينهي السباق في المركز الرابع.

وحل الأسترالي أوسكار بياستري سائق ماكلارين في المركز الخامس، خلفه المكسيكي سيرخيو بيريز سائق ريد في المركز السادس، والبريطاني جورج راسل سائق مرسيدس في المركز السابع ثم الألماني نيكو هولكينبيرج سائق هاس في المركز الثامن.

وجاء النيوزلندي ليام لوسون سائق آر بي فورمولا 1 في المركز التاسع، بينما أكمل الأرجنتيني فرانكو كولابينتو سائق ويليامز قائمة السائقين العشرة الأوائل.