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بـ15 ألف جنيه.. قسط أرخص سيارة لبيجو الفرنسية في مصر

03:57 م الأحد 20 أكتوبر 2024
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  • عرض 19 صورة
    من حفل تقديم بيجو 408 الجديدة في مصر
  • عرض 19 صورة
    بيجو 408
  • عرض 19 صورة
    من حفل تقديم بيجو 408 الجديدة في مصر
  • عرض 19 صورة
    408
  • عرض 19 صورة
    من حفل تقديم بيجو 408 الجديدة في مصر
  • عرض 19 صورة
    من حفل تقديم بيجو 408 الجديدة في مصر
  • عرض 19 صورة
    من حفل تقديم بيجو 408 الجديدة في مصر
  • عرض 19 صورة
    من حفل تقديم بيجو 408 الجديدة في مصر
  • عرض 19 صورة
    من حفل تقديم بيجو 408 الجديدة في مصر
  • عرض 19 صورة
    من حفل تقديم بيجو 408 الجديدة في مصر
  • عرض 19 صورة
    408
  • عرض 19 صورة
    كوبرا Formentor الجديدة
  • عرض 19 صورة
    كوبرا Formentor الجديدة
  • عرض 19 صورة
    كوبرا Formentor
  • عرض 19 صورة
    كوبرا Formentor الجديدة
  • عرض 19 صورة
    كوبرا Formentor الجديدة
  • عرض 19 صورة
    كوبرا Formentor الجديدة
  • عرض 19 صورة
    كوبرا Formentor الجديدة
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كتب - محمود أمين:

يقدم بنك ناصر الاجتماعي خدمة تمويل وتقسيط السيارات الجديدة حتى 10 سنوات، من بين هذه السيارات سيارة بيجو 2008 الرياضية متعددة الاستخدامات.

بحساب قيمة قسط الفئة الأولى من السيارة التي يبلغ سعرها الرسمي الإجمالي مليون و 660 ألف جنيه، على أن يتم دفع مقدم بقيمة 50% من سعر السيارة 830 ألف جنيه. ويقسط باقي المبلغ على 10 سنوات بالقيمة المذكورة بفائدة 12.5%، على أن تدفع شهرياً بقيمة 15 ألف و 562 جنيه.

وتستهدف برامج التمويل المقدمة من بنك ناصر موظفي الحكومة من القطاع العام وأصحاب المعاشات وورثه المعاشات، بالإضافة إلى أصحاب الأوعية الادخارية.

وتقدر قيمة التمويل بـ75% كحد أقصى من صافى الدخل الشهري للعميل، ويصل في بعض الحالات إلى 90% فى حال وجود دخل إضافي وفقا للشروط والأحكام.

لمزيد من التفاصيل والاطلاع على الشروط (اضغط هنا)

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