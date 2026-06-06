كشف الفنان محمد الصاوي، عن كواليس ومحطات مهمة في مشواره الفني، مؤكدًا أن العمل مع كبار نجوم الفن مثل فؤاد المهندس، عبد المنعم مدبولي، عادل إمام، يحيى الفخراني وأحمد زكي شكّل مرحلة فارقة في تكوينه الفني.

محمد الصاوي يستعيد ذكريات موقف مؤثر مع الزعيم عادل إمام

استعاد الفنان محمد الصاوي، موقفًا مؤثرًا مع الفنان عادل إمام خلال مشاركته في فيلم “اللعب مع الكبار”، خلال استضافته في برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” المذاع على قناة CBC، موضحًا أنه كان يشعر برهبة شديدة في البداية قبل الوقوف أمامه، رغم صداقته القريبة من شقيقه المنتج عصام إمام.

وأشار الفنان محمد الصاوي، إلى أن عادل إمام نجح في كسر حاجز الخوف لديه داخل الكواليس عبر أسلوبه الإنساني والمواقف اليومية مثل اللعب والشطرنج وكرة القدم، مؤكدًا أنه كان يتعامل معه كصديق منذ زمن بعيد.

وأضاف "الصاوي"، الزعيم قال له عبارة ظلت عالقة في ذهنه: “لو إنت وحش أنا هبقى وحش، إنت حلو هبقى أنا حلو”، وهو ما ساعده على تجاوز رهبة الوقوف أمامه".

وأشار إلى موقف جمعه بالزعيم، موضحًا أنه كان يجلس مع عصام إمام في إحدى المرات أثناء المذاكرة، وكان في يده سيجارة، وفوجئ بعادل إمام يدخل عليهما ويسأله مازحًا: “إنت اللي علمت أخويا السجاير؟”، لافتًا إلى أن الموقف تسبب له في ارتباك شديد.

وأضاف: “جسمي كله اتكهرب وقتها وقلت له لا والله أنا كمان ما بشربش وعمال بطفي في أي حتة”، مشيرًا إلى أن الموقف كان طريفًا لكنه ترك أثرًا كبيرًا لديه بسبب هيبة الزعيم.

وأكد على أن تلك التجارب كانت من أهم محطات مسيرته الفنية، وأسهمت في تشكيل شخصيته كممثل.

محمد الصاوي يتحدث عن ذكرياته مع الراحل عبد المنعم مدبولي

وقال "الصاوي"، خلال استضافته في برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” المذاع على قناة CBC، إن جيله الفني لا يُعوض، مشيرًا إلى أنه تعلم الكثير من خلال العمل مع هذه القامات الفنية الكبيرة.

وتحدث الفنان محمد الصاوي، عن كواليس مشاركته في فوازير "جدو عبده"، موضحًا أنه جسد شخصية "الإنسان الآلي" التي لا يظهر فيها وجهه طوال العمل، وهو ما جعله يظهر في دور صوتي فقط، قبل أن يطلق عليه اسم “عوكل”.



وكشف أن الفنان الراحل عبد المنعم مدبولي رفض استمرار العمل في الفوازير إذا لم يتم اختياره لأداء الشخصية، قائلًا إن مدبولي دافع عنه معتبرًا أن الشخصية لا يجب أن يؤديها غيره.

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