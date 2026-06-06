هكذا احتفلت فرح الزاهد بعيد ميلادها.. والجمهور يغازلها

شاركت الفنانة فرح الزاهد، متابعيها عبر السوشيال ميديا، احتفالها بعيد ميلادها على طريقتها الخاصة.

تعليق فرح الزاهد على عيد ميلادها

ونشرت فرح، صورة لها مع تورتة عيد ميلادها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كبرت سنة".

وتفاعل معها عدد من الفنانين، حيث كتبت منة فضالي "كل سنة وانتي قمر". ووضعت شقيقتها هنا الزاهد إيموجي "قلوب". وكتبت إيمي سالم"عيد ميلاد سعيد حبيبتي".



فيما جاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "عيد ميلاد سعيد فرح، كل سنة وانتي الأجمل، عروسة لعبة، كل سنة وفروحة طيبة وبخير، القمر، عسولة".

فرح الزاهد في مسلسل لينك

يذكر أن، آخر أعمال فرح الزاهد مسلسل"لينك" وشاركها البطولة سيد رجب، رانيا يوسف، ميمي جمال، محمود ياسين جونيور، غادة طلعت، فرح الزاهد، مينا أبو الدهب، لينا صوفيا، سليم الترك، أحمد صيام، زينب العبد، هيثم نبيل، وتامر فرج وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

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