تقدم النائب الدكتور أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، ببيان عاجل إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجها إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الثقافة، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بشأن ما وصفه بـ"التجاوزات والظواهر الدخيلة والجرأة على المقدسات والثوابت الشرعية في بعض الأعمال الفنية"، معتبرا أن فيلم "برشامة" يمثل نموذجا لذلك، بحسب البيان.

ونقدم في هذا التقرير أفلاما اتهمت بازدراء الأديان:

فيلم "الملحد" عام 2025

أثار الفيلم جدلاً واسعاً، وقٌدمت العديد من البلاغات للنائب العام قبل وبعد عرضه لمناقشته قضايا التشكيك في المعتقدات.

تدور الأحداث في إطار درامي، حيث يتناول العمل قضية التطرف الديني والإلحاد التي تصيب الشباب وتنتشر بينهم، وتأثير انتشار مثل هذه الظواهر على الأفراد والمجتمع.

وشارك ببطولة الفيلم مجموعة من نجوم السينما المصرية هم أحمد حاتم، محمود حميدة، حسين فهمي، صابرين، تأليف إبراهيم عيسى، إخراج محمد جمال العدل.

فيلم "شيخ جاكسون" 2017

واجه بطل الفيلم أحمد الفيشاوي ومخرجه عمرو سلامة، استدعاءً للتحقيق أمام النيابة العامة بسبب بلاغات تتهمها بازدراء الأديان، ومن هذه المشاهد مشهد داخل المسجد ظهرت خلاله شخصية المغني الراحل مايكل جاكسون، وأثار المشهد جدلا كبيرا وانتقادات.

تدور أحداث الفيلم حول شيخ وإمام مسجد شاب يعيش حياة ملتزمة وصارمة، لكن هذا الخبر الصادم يعيد إلى ذهنه ذكريات مراهقته عندما كان يلقبه الجميع بـ "جاكسون" لشدة تعلقه بنجمه المفضل وتأثره به. يجد الشيخ نفسه محاصراً بين ماضيه الذي حاول دفنه وحاضره الديني، ويبدأ في مواجهة أزمة هوية وصراع داخلي حاد يؤثر على اتزانه النفسي وعلاقاته بمن حوله.

وشارك ببطولة الفيلم كل من أحمد الفيشاوي، ماجد الكدواني، أحمد مالك، سلمى أبو ضيف، أمينة خليل، ياسمين رئيس، سيناريو وحوار عمر خالد وعمرو سلامة، إخراج عمرو سلامة.

فيلم "الست" 2025

تقدم محامون ببلاغات للنائب العام ضد مؤلف العمل أحمد مراد بسبب تصريحات اعتبرت مسيئة للرسول وللرموز الدينية أثناء عرض الفيلم.

وقال أحمد مراد في تصريحات تلفزيونية: ""لو بنعمل فيلم عن رسول كان هيبقى أسهل شوية، لأن أم كلثوم سيدة مش مصرية فقط.. دي سيدة عربية وعالمية."، وأثار التصريح جدلا كبيرا.

يتناول الفيلم السيرة الذاتية لكوكب الشرق (أم كلثوم)، مسلطًا الضوء على أبرز المحطات في حياتها الشخصية والفنية، والعلاقات التي كان لها أثر كبير في مسيرتها.

وشارك ببطولة الفيلم كل من منى زكي، أحمد خالد صالح، سيد رجب، نيللي كريم، تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد.

بحب السيما 2004

أثار جدلاً كبيرا وقت عرضه، بسبب تناول العمل لأسرة مسيحية متشددة، وتضمنه حواراً للبطل (محمود حميدة) يعبر فيه عن خوفه من الله بدلاً من حبه له، بالإضافة إلى مشهد صلاة داخل الكنيسة، مما أدى لرفع دعاوى قضائية لوقف عرضه.

تدور أحداث الفيلم حول عدلي موظف مسيحي، متدين لدرجة التزمت حتى في علاقته بزوجته (نعمات) وطفلاه (نعيم) و(نعمة) الذين يعاملهم بقسوة بالغة وبخاصة ابنه الذي يعشق السينما في الوقت الذي ينظر إليها (عدلي) على إنها من المعاصي الكبري ويمنعه من الذهاب إليها، ولكن (نعيم) الطفل الذكي يستغل أخطاء والديه ليدفعهم لاصطحابه الى السينما.

وشارك ببطولة الفيلم كل من محمود حميدة، ليلى علوي، منة شلبي، إدوارد، يوسف عثمان، تأليف هاني فوزي، إخراج أسامة فوزي.

فيلم برشامة 2025

تعرض صناع فيلم "برشامة" لهجوم من قبل حزب النور، إذ تقدم النائب الدكتور أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، ببيان عاجل إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجها إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الثقافة، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بشأن ما وصفه بـ"التجاوزات والظواهر الدخيلة والجرأة على المقدسات والثوابت الشرعية في بعض الأعمال الفنية"، معتبرا أن فيلم "برشامة" يمثل نموذجا لذلك، بحسب البيان.

في قالب كوميدي ساخر، وتحديداً داخل إحدى لجان "المنازل"، تنطلق أحداث الفيلم في يوم مصيري واحد وهو امتحان اللغة العربية. يتحول مقر اللجنة من مكان للعلم والوقار إلى ساحة معركة فوضوية يسودها "الغش الجماعي" وتتداخل فيها المصالح والطبقات الاجتماعية.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من هشام ماجد، ريهام عبد الغفور، مصطفى غريب، حاتم صلاح، كمال أبو رية، عارفة عبد الرسول، وليد فواز، فاتن سعيد، تأليف أحمد الزغبي وخالد دياب وشيرين دياب، إخراج خالد دياب.

اقرأ أيضا:

قبل رحيلها.. الفنانة سهام جلال: كلمت أحمد السقا وأمير كرارة ومحدش شغلني ولا ساعدني- فيديو





خـاص| أول رد من رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي على إلغاء الدورة الـ42



