كشفت الفنانة مي عز الدين تفاصيل أول لقاء جمعها بزوجها، خلال استضافتها في برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس.

وأوضحت أنها ليست من محبي التجمعات والمناسبات العامة، لكنها قررت حضور حفل للموسيقار عمر خيرت بدافع عشقها للموسيقى ورغبتها في الاستمتاع بأجواء مختلفة.

من الصدفة إلى الارتباط

وأشارت مي إلى أن الصدفة لعبت دورًا كبيرًا في هذا اللقاء، حيث جلست على الطاولة نفسها مع أحمد تيمو دون أن تعرف هويته في البداية، قبل أن يبدأ بينهما حديث عفوي استمر لبعض الوقت.

وأضافت مي عز الدين أن اللحن أعاد إليها مشاعر مؤثرة جعلتها تدخل في نوبة بكاء لم تستطع السيطرة عليها، وسط محاولات الحاضرين لتهدئتها، وفي تلك اللحظات، بادر أحمد بمساندتها وقدم لها المناديل.

وعن أحمد تيمو، وصفت مي عزالدين زوجها، قائلة: "زوجى أول انسان يرجعلى إحساسى بالأمان لأن بيعرف يحاوطنى ويبقى مهتم بكل تفاصيلى وتصرفات مكنتش بتصدر غير من والدتى مش طريقة الأزواج العادية، كنت دايما بفضل أتأمل فى زيجات الأجانب لأن طريقتهم فيها اهتمام بزيادة ومحاوطة بزيادة ويحب يشترك معاكى فى كل حاجة وهنا ابتديت أحس إن بقى معايا حد".

مسلسل مي عز الدين الجديد

يذكر أن، مي عز الدين، خاضت دراما رمضان 2026 بمسلسل "قبل وبعد" ويشاركها البطولة هاني عادل، سوسن بدر، ليلى عز العرب، ريم البارودي، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج مرقس عادل.

