إعلان

" سأظل أحبك مدى الحياة".. لطيفة تنعى حياة الفهد بكلمات مؤثرة

كتب : سهيلة أسامة

07:14 م 21/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نعت المطربة التونسية لطيفة الفنانة الكويتية حياة الفهد، التي رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 78 عامًا، بعد صراع مع المرض.

ونشرت لطيفة صورة أرشيفية للراحلة عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وكتبت: "ألف رحمة ونور على روحك يا غالية، أنتي القيمة والقامة والمدرسة والقدوة اللي كل الأجيال هتتعلم منها".

وأضافت: "فقدناكي جسدًا لكن أعمالك هتفضل خالدة.. كنت بحبك جدًا وسأظل أحبك مدى الحياة يا محترمة يا مبدعة".

تفاصيل رحيل حياة الفهد

وتعرضت الفنانة الراحلة لوعكة صحية منذ يوليو 2025، سافرت على إثرها إلى لندن لتلقي العلاج، حيث خضعت لعملية جراحية دقيقة، قبل أن تتعرض لمضاعفات أدت إلى إصابتها بجلطة دماغية.

وعادت بعدها إلى الكويت لاستكمال العلاج، وتم نقلها إلى العناية المركزة، حيث دخلت في غيبوبة تامة، قبل أن تتدهور حالتها الصحية خلال الساعات الأخيرة، لتفارق الحياة.

لطيفة حياة الفهد وفاة حياة الفهد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

فستان نبيتي وجامبسوت كحلي.. أمينة خليل تخطف الأنظار في فيديو جديد
زووم

فستان نبيتي وجامبسوت كحلي.. أمينة خليل تخطف الأنظار في فيديو جديد
مطاعم صينية تفحص الوجه واللسان لاقتراح وجبات الزبائن.. ما القصة؟
علاقات

مطاعم صينية تفحص الوجه واللسان لاقتراح وجبات الزبائن.. ما القصة؟
الحوثيون يحذرون من استئناف حرب إيران ويتوعدون بالتصعيد
شئون عربية و دولية

الحوثيون يحذرون من استئناف حرب إيران ويتوعدون بالتصعيد
حرب إيران.. واشنطن تفرض عقوبات جديدة على طهران
شئون عربية و دولية

حرب إيران.. واشنطن تفرض عقوبات جديدة على طهران
تراجع إنتاجية بنجر السكر بالفيوم.. والمزارعون: أسعار التوريد لا تغطي تكاليف
أخبار المحافظات

تراجع إنتاجية بنجر السكر بالفيوم.. والمزارعون: أسعار التوريد لا تغطي تكاليف

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مفاجآت عن الطلاق والخلع والنفقة.. نهاد أبوالقمصان تكشف خبايا قانون الأحوال الشخصية
- سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بحلول التعاملات المسائية