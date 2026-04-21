نعت المطربة التونسية لطيفة الفنانة الكويتية حياة الفهد، التي رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 78 عامًا، بعد صراع مع المرض.

ونشرت لطيفة صورة أرشيفية للراحلة عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وكتبت: "ألف رحمة ونور على روحك يا غالية، أنتي القيمة والقامة والمدرسة والقدوة اللي كل الأجيال هتتعلم منها".

وأضافت: "فقدناكي جسدًا لكن أعمالك هتفضل خالدة.. كنت بحبك جدًا وسأظل أحبك مدى الحياة يا محترمة يا مبدعة".

تفاصيل رحيل حياة الفهد

وتعرضت الفنانة الراحلة لوعكة صحية منذ يوليو 2025، سافرت على إثرها إلى لندن لتلقي العلاج، حيث خضعت لعملية جراحية دقيقة، قبل أن تتعرض لمضاعفات أدت إلى إصابتها بجلطة دماغية.

وعادت بعدها إلى الكويت لاستكمال العلاج، وتم نقلها إلى العناية المركزة، حيث دخلت في غيبوبة تامة، قبل أن تتدهور حالتها الصحية خلال الساعات الأخيرة، لتفارق الحياة.

محامي هاني شاكر: الفنان "حي يُرزق" وسنقاضي مروجي شائعات وفاته

"وارنر برذرز" تحصل على حقوق فيلم عن إنقاذ طيار أمريكي سقط في إيران.. تعرف على التفاصيل

