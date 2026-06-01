علقت الناقدة الفنية ماجدة خير الله على الجدل الذي أثير خلال الفترة الأخيرة بشأن فيلم "برشامة"، وذلك عقب البيان الصادر عن حزب النور، الذي انتقد العمل واعتبره متجاوزا لحدود الترفيه.

بيان حزب النور فيلم برشامة



وجاء في بيان الحزب: "أنه تلاحظ في الآونة الأخيرة انزلاق بعض المصنفات الفنية، ومنها فيلم (برشامة)، إلى مسار خطير يتجاوز حدود الترفيه المباح، ليسقط في فخ الجرأة والتهجم على العقيدة والشرع، عبر تمرير صدمات قيمية ومغالطات فقهية مغلفة بضحكات رخيصة".

تعليق الناقدة ماجدة خير الله



وردت ماجدة خير الله عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، قائلة: "فيلم برشامة فيلم كوميدي ممتع ولطيف، وليس به ما يسبب أرقًا أو إساءة للمجتمع، غير أن البعض مش لاقي مايشغله فبيرمي بلاه على الفن عشان يشغل الناس، بقضايا وهمية متناسين القضايا الملحة والحقيقية".

وأضافت: "الفن دوره إلقاء الضوء على سلبيات المجتمع، وعلى المؤسسات المعنية حلها أو حتى محاولة حلها".

أحداث فيلم برشامة



وتدور أحداث فيلم "برشامة" داخل إحدى لجان امتحانات "المنازل"، التي تتحول فجأة إلى ساحة من الفوضى بسبب حالة من الغش الجماعي، وسط وجود شخصيات وأنماط مختلفة داخل اللجنة.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من هشام ماجد، ريهام عبدالغفور، باسم سمرة، حاتم صلاح، مصطفى غريب، كمال أبو رية، عارفة عبدالرسول، وليد فواز، وفدوى عابد، تأليف أحمد الزغبي، شيرين دياب، وخالد دياب، وموسيقى تامر كروان، وإخراج خالد دياب.

