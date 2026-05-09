نشرت الفنانة أسماء جلال صورة جديدة عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي منها "فيسبوك".

وكانت الصورة باللونين الأبيض والأسود، وظهرت خلالها أسماء جلال بإطلالة أنيقة حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وانهالت عليها التعليقات:" جمال طبيعي، جميلة وبسيطة، قمر".

أسماء جلال تثير الجدل بفيلم "السلم والثعبان: لعب عيال"

أثارت الفنانة أسماء جلال جدلا خلال الأسابيع الماضية، بدورها ضمن أحداث فيلم "السلم والثعبان: لعب عيال" الذي بدأ عرضه مؤخرا على منصة "يانجو بلاي"ضمن خريطتها لموسم أفلام عيد الفطر 2026.

تدور أحداث "السلم والثعبان: لعب عيال" حول أحمد و ملك، اللذان تتحول علاقتهما من مجرد إعجاب إلى حب متبادل، فيسعى كل منهما إلى إبهار الآخر بشخصيته وتصرفاته، على أمل أن تستمر قصة حبهما إلى الأبد وتصمد أمام جميع التحديات.

وشارك ببطولة الفيلم كل من عمرو يوسف، أسماء جلال/ ظافر العابدين، ماجد المصري، حاتم صلاح، قصة طارق العريان، تأليف أحمد حسني، إخراج طارق العريان.

أسماء جلال تشارك أحمد فهمي بطولة فيلم "الفيل على الدرفيل"

تتعاون الفنانة أسماء جلال لأول مرة على شاشة السينما مع الفنان أحمد فهمي بفيلم "الفيل على الدرفيل" المقرر عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة أسماء جلال والفنان أحمد فهمي انتشرت على نطاق واسع خلال الفترة الماضية، ظهر خلالها الثنائي وهما يعقدان القران، وسط حيرة وتساؤلات الجمهور والمتابعين حول حقيقة الصورة، ليوضح الفنان أحمد فهمي بعدها أن الصورة من كواليس الفيلم.

