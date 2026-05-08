أعلن مغني الراب أحمد سانتا عن وفاة والده عبر خاصية القصص القصيرة بحسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، دون الكشف عن موعد ومكان تشييع الجنازة.

وفاة والد أحمد سانتا

وكتب سانتا "والدي محمد يوسف القرشي في ذمة الله"، وأضاف في تعليقه الآية القرآنية "وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون".

أعمال أحمد سانتا

جدير بالذكر أن سانتا طرح في 2014 ألبوما غنائيا بعنوان فلتة يضم 14 تراك، تعاون خلالها مع عدد من الفنانين وكذلك المواهب الجديدة، ومن بين أغانيه: داير ما يدور، الكلمة، مش مستحمل حد، هي دي الدنيا، آه من الليالي.

كان سانتا قدم قبل ألبوم فلتة، ألبومين: الأول حمل عنوان خمسة في الوش، والثاني جاء باسم سانتا الجديد.

