تصوير - أحمد مسعد:

وصلت الفنانتان يسرا ولبلبة، منذ قليل، مراسم عزاء المطرب الكبير هاني شاكر أمير الغناء العربي لتقديم واجب العزاء لزوجته نهلة توفيق وابنه شريف.

نجوم الفن في عزاء هاني شاكر بالشيخ زايد

وحرص عدد من نجوم الفن على حضور عزاء هاني شاكر بالشيخ زايد من بينهم ليلى علوي وأحمد خالد صالح وهيفاء وهبي والموسيقار هاني مهنا.

ويواصل النجوم توافدهم للعزاء المقام مساء اليوم الخميس بمسجد أبو شقة بالشيخ زايد، حيث حرصت أسرة الراحل على استخدام طائرة "درون" لتوثيق مراسم العزاء.

هاني شاكر رحل في فرنسا عن عمر 74 عاما

ورحل هاني شاكر يوم الأحد 3 مايو 2026 عن عمر يناهز 74 عاما بعد صراع مع المرض داخل أحد المستشفيات في باريس بفرنسا.

وأقيمت صلاة الجنازة أمس الأربعاء بمسجد أبو شقة في الشيخ زايد وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلاميين الذين ودعوا هاني شاكر إلى مثواه الأخير.

