تصوير - أحمد مسعد:

وصلت الفنانة ليلى علوي، منذ قليل، مراسم عزاء المطرب الكبير هاني شاكر أمير الغناء العربي لتقديم واجب العزاء لزوجته نهلة توفيق وابنه شريف.

ويواصل النجوم توافدهم للعزاء المقام مساء اليوم الخميس بمسجد أبو شقة بالشيخ زايد، حيث حرصت أسرة الراحل على استخدام طائرة "درون" لتوثيق مراسم العزاء.

هاني شاكر رحل في فرنسا عن عمر 74 عاما

ورحل هاني شاكر يوم الأحد 3 مايو 2026 عن عمر يناهز 74 عاما بعد صراع مع المرض وذلك بإحدى المستشفيات في باريس، وسط حزن جموع الشارع المصري والعربي على فراق "أمير الغناء العربي". وأقيمت صلاة الجنازة أمس الأربعاء بمسجد أبو شقة في الشيخ زايد وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلاميين الذين ودعوا هاني شاكر إلى مثواه الأخير.

"حرموك من مشهد مهيب في وداعك".. خالد يوسف يعلق على جنازة هاني شاكر





