تصوير- أحمد مسعد- هاني رجب:

وصلت منذ قليل الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عزاء الفنان الراحل هاني شاكر الذي يقام مساء اليوم الخميس بمسجد أبو شقة بمنطقة بالم هيلز بمدينة السادس من أكتوبر، تحت حراسة مشددة.

إذ ظهرت هيفاء وهبي ومن حولها عدد من الجاردات، ويشهد العزاء توافد عدد كبير من نجوم الوسط الفني والغنائي والإعلامي، إلى جانب شخصيات عامة وعدد من المسؤولين في الدولة في وداع أخير لأمير الغناء العربي هاني شاكر.

رحيل الفنان هاني شاكر

رحل الفنان هاني شاكر يوم الأحد 3 مايو 2026 عن عمر يناهز 73 عاما بعد صراع مع المرض وذلك بإحدى المستشفيات في باريس، وسط حزن جموع الشارع المصري والعربي على فراق "أمير الغناء العربي".

جنازة وعزاء هاني شاكر

أقيمت صلاة الجنازة أمس الأربعاء بمسجد أبو شقة في الشيخ زايد وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلاميين الذين ودعوا هاني شاكر إلى مثواه الأخير.

عودة هيفاء وهبي إلى مصر بعد انتهاء أزمتها مع النقابة

أعلنت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي استعدادها للحضور إلى مصر، وذلك عقب إعلان محاميها انتهاء النزاع القضائي بينها وبين نقابة المهن الموسيقية.

كشفت هيفاء وهبي، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، عن موعد حضورها؛ حيث كتبت: "وحشتيني يا مصر.. أشوفكم يوم 5/5".

كما أكد المحامي حاتم حافظ، محامي الفنانة هيفاء وهبي، استعدادها للعودة لتقديم حفلاتها في مصر، بعد انتهاء أزمة إيقافها بقرار من نقابة المهن الموسيقية.

