تصوير: أحمد مسعد- هاني رجب:

يقام مساء اليوم الخميس عزاء الفنان الراحل هاني شاكر، بمسجد أبو شقة بمنطقة بالم هيلز بمدينة السادس من أكتوبر، وتستقبل الوافدين على العزاء زوجته نهلة توفيق ونجله شريف، إلى جانب حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني والغنائي والإعلامي الذين كانت تربطهم علاقة قوية بالفنان الراحل هاني شاكر.

ويتوافد عدد كبير من أبرز نجوم الفن والغناء والإعلام والشخصيات العامة وسياسيين في الوداع الأخير لأمير الغناء العربي.

رحيل الفنان هاني شاكر

رحل الفنان هاني شاكر يوم الأحد 3 مايو 2026 عن عمر يناهز 73 عاما بعد صراع مع المرض وذلك بإحدى المستشفيات في باريس، وسط حزن جموع الشارع المصري والعربي على فراق "أمير الغناء العربي".

جنازة وعزاء هاني شاكر

أقيمت صلاة الجنازة أمس الأربعاء بمسجد أبو شقة في الشيخ زايد وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلاميين الذين ودعوا هاني شاكر إلى مثواه الأخير.

