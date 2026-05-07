الصور الأولى من عزاء الراحل هاني شاكر بحضور النجوم

كتب : مروان الطيب

06:43 م 07/05/2026 تعديل في 08:32 م
    مراسم عزاء المطرب هاني شاكر بالشيخ زايد (1)
    هيفاء وهبي تصل عزاء هاني شاكر وسط حراسة مشددة (2)
    هيفاء وهبي تصل عزاء هاني شاكر وسط حراسة مشددة (3)
    هيفاء وهبي أول الحاضرين بعزاء هاني شاكر
    هيفاء وهبي تصل عزاء هاني شاكر وسط حراسة مشددة (1)
    هيفاء وهبي تصل عزاء هاني شاكر وسط حراسة مشددة (4)
    اول ظهور لنجل هاني شاكر في عزاء والده (5)
    اول ظهور لنجل هاني شاكر في عزاء والده (3)
    اول ظهور لنجل هاني شاكر في عزاء والده (9)
    جمال مبارك يصل عزاء الراحل هاني شاكر
    يسرا في عزاء هاني شاكر (1)
    لبلبة في عزاء هاني شاكر (1)
    ليلى علوي في عزاء هاني شاكر (1)
    ليلى علوي في عزاء هاني شاكر (3)

تصوير: أحمد مسعد- هاني رجب:

يقام مساء اليوم الخميس عزاء الفنان الراحل هاني شاكر، بمسجد أبو شقة بمنطقة بالم هيلز بمدينة السادس من أكتوبر، وتستقبل الوافدين على العزاء زوجته نهلة توفيق ونجله شريف، إلى جانب حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني والغنائي والإعلامي الذين كانت تربطهم علاقة قوية بالفنان الراحل هاني شاكر.

ويتوافد عدد كبير من أبرز نجوم الفن والغناء والإعلام والشخصيات العامة وسياسيين في الوداع الأخير لأمير الغناء العربي.

رحيل الفنان هاني شاكر

رحل الفنان هاني شاكر يوم الأحد 3 مايو 2026 عن عمر يناهز 73 عاما بعد صراع مع المرض وذلك بإحدى المستشفيات في باريس، وسط حزن جموع الشارع المصري والعربي على فراق "أمير الغناء العربي".

جنازة وعزاء هاني شاكر

أقيمت صلاة الجنازة أمس الأربعاء بمسجد أبو شقة في الشيخ زايد وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلاميين الذين ودعوا هاني شاكر إلى مثواه الأخير.

