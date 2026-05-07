إطلالات صادمة في "ميت جالا 2026".. أزياء غريبة تثير الجدل عبر السوشيال ميديا (صور)

كتب : معتز عباس

02:00 ص 07/05/2026
    المغني البورتوريكي باد_1
    إيزولت_2
    تايلا_3
    جوردان روث_4
    جويندولين كريستي_5
    كاتي بيري_7
    كولمان دومينجو_9
    مادونا_10
    كاردي بي_8
    ماريا زاردويا_11

تصدر حفل "ميت جالا 2026 Met Gala" تريند موقع جوجل ومواقع السوشيال ميديا، بعدما خطف الأنظار ووصف بأنها من أكثر المهرجانات إثارة للجدل عالميًا على مستوى الإطلالات، والتي جاءت خارجة عن المألوف إلى حد كبير، بما يتماشى مع طبيعة الحفل لهذا العام "فن الأزياء".

وأُقيم الحفل داخل أروقة متحف المتروبوليتان للفنون في مدينة نيويورك، تزامنًا مع افتتاح معرض "Costume Art"، حيث ارتكزت الفكرة الأساسية على إبراز العلاقة بين عالم الموضة والفنون التشكيلية، وهو ما انعكس بشكل واضح على اختيارات النجوم، الذين ظهروا وكأنهم لوحات فنية متحركة تجسدت على السجادة الحمراء.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز النجوم الذين أثاروا الجدل في حفل "ميت جالا" بإطلالات غريبة وغير مألوفة

تايلا

عادت تايلا لتكرار بصمتها الخاصة بإطلالة قريبة من ظهورها السابق، حيث ارتدت فستانًا ضيقًا خرج منه ذيل ضخم غطى درجات السلم بالكامل، مصنوع من الرمال.

هايدي كلوم

فيما تحولت هايدي كلوم إلى عمل فني حي، بإطلالة مستوحاة من تمثال العذراء، اعتمدت فيها على خامات اللاتكس والإسباندكس لتقديم شكل أقرب للنحت البشري.

سارة بولسون

أثارت سارة بولسون الجدل بظهورها بعصابة على العينين مصنوعة من عملة نقدية "الدولار"، في واحدة من أكثر الإطلالات جراة وغموض.

كولمان دومينجو

أما كولمان دومينجو فاختار كسر السائد بإطلالة تعتمد على ألوان جريئة، جاءت مختلفة تمامًا عن الطابع الداكن الذي هيمن على أغلب الحضور.

مادونا

وظهرت مادونا بإطلالة سوداء غامضة، وهي تحمل أداة غير واضحة تشبه البوق، في ظهور أثار الكثير من التساؤلات والجدل من مهتمي الموضة العالمية.

جوردان روث

لفت جوردان روث الأنظار بإطلالة غير تقليدية، ظهر خلالها وهو يحمل تمثالًا منحوتًا على ظهره، في تصميم جمع بين الاستعراض الفني والموضة.

جويندولين كريستي

ظهرت النجمة جويندولين كريستي بإطلالة صادمة أخفت فيها ملامحها تمامًا خلف قناع كامل، لتبدو وكأنها جزء من قطعة فنية متحركة تتماشى مع مفهوم الحفل.

المغني البورتوريكي باد باني

خطف باد باني الأنظار بإطلالة غير مألوفة، ظهر خلالها في هيئة رجل مسن بتفاصيل دقيقة من مكياج احترافي وشعر رمادي، ليقدّم واحدة من أكثر اللقطات غرابة وإثارة للجدل في الحفل.

كاتي بيري

أما كاتي بيري فاختارت إطلالة لافتة اعتمدت على قناع معدني بتصميم قابل للفتح والإغلاق، مستوحى من أقنعة المحاربين القدماء، قبل أن تعود لاحقًا بإطلالة أخرى بقناع فضي وفستان أبيض، وهو ما أشعل التفاعل عبر السوشيال ميديا.

كاردي بي

وقدمت كاردي بي ظهورًا غير متوقعًا بفستان دانتيل أسود مزود بتفاصيل ضخمة من القطن والإسفنج امتدت في الذيل، ما أثر على حركتها بشكل واضح.

ماريا زاردويا

وظهرت ماريا زاردويا بإطلالة أقرب لعالم الخيال، حيث حملت دمية لطفلة ترتدي فستانًا مطابقًا لها، في مشهد بصري لافت.

إيزولت

اختتمت النجمة إيزولت، المشهد بإطلالة سوداء ذات طابع غامض، جاءت منسجمة مع فكرة الحفل التي ركزت على تحويل الأزياء إلى فن بصري متكامل.

