قالت الإعلامية شافكي المنيري، إن الفنان الراحل هاني شاكر يستحق إقامة جنازة رسمية تليق بمكانته، باعتباره أحد أبرز الرموز الفنية المحترمة في مصر.

جنازة رسمية لـ هاني شاكر

وأضافت أنها تتمنى أن تستجيب الدولة لهذا المطلب، تكريمًا لمسيرته الفنية الطويلة وما قدمه من أعمال أثرت وجدان الجمهور على مدار سنوات.

وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك": "الفنان الكبير هاني شاكر يستحق جنازة رسمية لأنه رمز فني كبير محترم اتمنى أن تفعلها الدولة".

موعد جنازة وعزاء هاني شاكر

أعلنت الفنانة نادية مصطفي عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، عن تعديل في مكان وموعد جنازة وعزاء الفنان هاني شاكر، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

وستقام صلاة الجنازة على هانى شاكر يوم الأربعاء ٦ من مايو عقب صلاة الظهر بمسجد أبو شقة ببالم هيلز الشيخ زايد، والعزاء يوم الخميس ٧ مايو بمسجد أبو شقة بنفس المنطقة.

