لعبت نهلة توفيق دورا كبيرا في حياة زوجها المطرب الكبير وأمير الغناء العربي هاني شاكر، وكانت الداعم الأول والأخير له في مشواره الفني، وكانت حلقة التواصل بين الفنانة نادية مصطفى والإعلام ونقل تطورات حالة النجم الراحل من فرنسا.

وكشفت الفنانة نادية مصطفى منذ قليل، عبر حسابها على فيسبوك، عن وصول جثمان المطرب الكبير الراحل أمير الغناء العربي هاني شاكر، غدا الثلاثاء، للأراضي المصرية قادما من باريس بعد رحلة علاج قضاها هناك بالإتفاق بين وزارة الخارجية ووزارة الصحة والسفارة المصرية بباريس ونقله إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي.

نستعرض لكم معلومات عن نهلة توفيق في السطور التالية:

- تزوجت من المطرب هاني شاكر عام 1982.

- عاشت مع هاني شاكر 44 عاما حتى وفاته.

- تعد نهلة توفيق شريكة حياة هاني شاكر ورفيقته لأكثر من أربعة عقود.

- تنتمي لأسرة من خارج الوسط الفني.

- الصديقة المقربة لها من الوسط الفني هى المطربة نادية مصطفى.

- أنجبت من هاني شاكر طفلين، ولد يدعى شريف وبنت تدعى دينا.

- فقدت ابنتها دينا التي توفيت عام 2011 بعد صراع مع مرض السرطان وعمرها 27 عاما، وتركت دينا خلفها توأما هما مليكة ومجدي.

- كانت نهلة توفيق تفضل دائما الابتعاد عن أضواء الإعلام.

أعمال قدمها هاني شاكر في مسيرته الفنية

ورحل الفنان الكبير هاني شاكر ، عن عالمنا أمس الأحد، بعد صراع مع المرض، مع تدهور حالته الصحية وسفره لاستكمال العلاج بفرنسا.

وقدم هاني شاكر خلال مسيرته الفنية مجموعة من الأعمال المميزة، من بينها: "علي الضحكاية"، "إن كان ع القلب"، "لو بتحب"، "لسه بتسألي"، "جرحي أنا"، "لو بتحب"، وغيرها.

