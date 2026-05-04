علاقة حب قوية، امتدت لأكثر من 40 عاما، جمعت بين الفنان الراحل هاني شاكر، وزوجته السيدة نهلة توفيق.

ماذا قال هاني شاكر عن زوجته؟

وحل الفنان الكبير هاني شاكر، ضيفا على الإعلامي اللبناني رودولف هلال، وتحدث عن علاقته بزوجته.

ووجه رودولف هلال سؤاله لـ هاني شاكر قائلا: "عمرك فكرت تتجوز تاني؟".

ورد الفنان الكبير: "أتجوز عليها؟ ألاقي زيها فين؟ هاتولي حد زيها وأنا أفكر في الموضوع، مفيش غير نهلة واحدة في الدنيا، هي حب حياتي واستحملت معايا حاجات كتير أبص لواحدة تاني غيرها إزاي".

وفاة الفنان هاني شاكر

ورحل الفنان هاني شاكر عن عالمنا مساء أمس الأحد، عن عمر يناهز 74 عاما، وبعد مسيرة فنية وإنسانية حافلة.

اقرأ أيضا

ماذا قال هاني شاكر عن موقفه من الأعمال الفنية التي تقدم للأطفال؟

تفاصيل صلاة الجنازة على الفنان الراحل هاني شاكر.. الموعد والمكان