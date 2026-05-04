هل فكر الفنان هاني شاكر في الزواج مرة ثانية قبل رحيله؟

كتب : منال الجيوشي

05:02 م 04/05/2026

المطرب هاني شاكر

علاقة حب قوية، امتدت لأكثر من 40 عاما، جمعت بين الفنان الراحل هاني شاكر، وزوجته السيدة نهلة توفيق.

ماذا قال هاني شاكر عن زوجته؟

وحل الفنان الكبير هاني شاكر، ضيفا على الإعلامي اللبناني رودولف هلال، وتحدث عن علاقته بزوجته.

ووجه رودولف هلال سؤاله لـ هاني شاكر قائلا: "عمرك فكرت تتجوز تاني؟".

ورد الفنان الكبير: "أتجوز عليها؟ ألاقي زيها فين؟ هاتولي حد زيها وأنا أفكر في الموضوع، مفيش غير نهلة واحدة في الدنيا، هي حب حياتي واستحملت معايا حاجات كتير أبص لواحدة تاني غيرها إزاي".

وفاة الفنان هاني شاكر

ورحل الفنان هاني شاكر عن عالمنا مساء أمس الأحد، عن عمر يناهز 74 عاما، وبعد مسيرة فنية وإنسانية حافلة.

@1hany.shaker ربي يحفظهم ويخليهم لبعض يارب 🌷❤️❤️ #hanyshaker #اسطورة_كل_الاجيال_هاني_شاكر #هاني_شاكر #حب زوجة هاني شاكر #نهلة_توفيق ♬ original sound - fan.hany.sh🇱🇾

