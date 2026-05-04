رغم رحيلها عن عالمنا منذ ما يقرب من 11 عاما، تصدر اسم الفنانة الراحلة ميرنا المهندس، تريند مؤشر البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية بسبب ذكرى ميلادها الذي وافق يوم 3 مايو، إذ أنها من مواليد 1976.

74 عملا فنيا في رصيد ميرنا المهندس قبل وفاتها

ووصل رصيد ميرنا المهندس من الأعمال الفنية 74 عملا كان آخرها مسلسل "أريد رجلا 2" في الدراما التيلفزيونية، وفي السينما فيلم "زجزاج" عام 2014.

وبدأت مينرا المهندس مسيرتها الفنية بالعمل في مجال الإعلانات منذ عمر التاسعة مع حسين حلمي المهندس، وأضافت لاسمها لقب المهندس نسبة إليه، ودرست في السلام كولدج ثم في معهد الباليه، والتحقت بعد ذلك بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

مسلسل "أرابيسك".. كان نقطة التحول في حياة ميرنا المهندس

عرفها الجمهور من خلال دوريها في مسلسلي "أرابيسك" و"ساكن قصادي"، وعملت بعدها لسنوات في الدراما التلفزيونية، وشاركت في عدة أعمال منها "أبو العلا 90، يوميات ونيس، بنات أفكاري، عمو فؤاد رئيس تحرير".

وعملت في السينما في أفلام عديدة منها "أيظن، الأكاديمية، يوم ما اتقابلنا، جيران السعد".

واعتزلت الفن لفترة وجيزة بسبب ظروف صحية مرت بها لكنها عادت مرة أخرى بعد شفائها، ورحلت عن عالمنا في 5 أغسطس 2015 بسبب سرطان القولون، عقب إجراء عملية جراحية بالمركز الطبي العالمي.

اقرأ أيضا:

خالد زكي يكشف تفاصيل أصعب أيام حياته بعد وفاة زوجته

بعد القبض عليها من هي الفنانة ياسمينا المصري؟



