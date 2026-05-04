إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض في منتصف تعاملات الاثنين

كتب : أحمد الخطيب

01:07 م 04/05/2026

سعر الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 20 جنيهًا، في منتصف تعاملات الاثنين 4-5-2026، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، لـ"مصراوي".


لماذا انخفض سعر الذهب اليوم؟

تراجع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 20 جنيهًا، بعد انخفاضه عالميا بنسبة 0.75% ليصل إلى نحو 4579 دولارًا للأونصة.


سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4620 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5940 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6930 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7920 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 55440 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 79200 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 246312 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 396000 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.75% إلى نحو 4579 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب سعر سبيكة الذهب سعر الجنيه الذهب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض في منتصف تعاملات الاثنين
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض في منتصف تعاملات الاثنين
هل يحسمها الزمالك؟.. مواعيد مباريات الجولة السادسة لمجموعة تتويج الدوري
رياضة محلية

هل يحسمها الزمالك؟.. مواعيد مباريات الجولة السادسة لمجموعة تتويج الدوري
الأعلى للإعلام يحظر نشر مقاطع واقعة تحرش بتلميذة
أخبار مصر

الأعلى للإعلام يحظر نشر مقاطع واقعة تحرش بتلميذة
قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين| خطوات وشروط توثيق عقد الزواج في الكنيسة
أخبار مصر

قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين| خطوات وشروط توثيق عقد الزواج في الكنيسة
بعد تفشيه على متن سفينة سياحية.. ماذا نعرف عن فيروس "هانتا" القاتل؟
نصائح طبية

بعد تفشيه على متن سفينة سياحية.. ماذا نعرف عن فيروس "هانتا" القاتل؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

قانون الأسرة للمسيحيين.. ننشر النص الكامل وأبرز الضوابط
مفاجآت قضية "هابي لاند".. ماذا حدث داخل مكتب المدير؟
طقس الـ 6 أيام.. الأرصاد: موجة انخفاض درجات الحرارة وشبورة ورياح نشطة