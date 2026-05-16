أكد الدكتور عصام عدوي، صاحب واقعة اتهام مؤدي المهرجانات حمو بيكا بسرقة محتويات فيلته بمدينة أكتوبر، انتهاء الأزمة بينهما بشكل ودي، موضحًا أن ما حدث كان مجرد سوء تفاهم، بعدما تواصل معه حمو بيكا وساهم في الوصول إلى المنقولات المفقودة.

انتهاء أزمة حمو بيكا وصاحب الفيلا

وكتب عصام العدوى عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أحب أوضح إنه ماتم تداوله من أخبار غير دقيقة ومبالغ فيها تجاه حمو بيكا و ذلك بخصوص استئجاره فيلا بنتي بمينا جاردن على العلم بالتزامه في جميع الأمور المالية الخاصة بالإيجار وبأمانته في نقل العفش وإبلاغي بموعد نقله".

وأضاف: "أنا لم أتمكن من الحضور ثم عند الاستلام فوجئت ان بعض المنقولات ناقصه ومفقودة، ولعدم آليه التواصل بينى وبين حمو حررت مذكرة ثم تم التواصل بيننا وساعدنى بالحصول عليها وتم إنهاء الأمر بالود فيما بيننا".

ماذا حدث في فيلا الطبيب؟

يذكر أن الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة تلقت بلاغًا من طبيب ضد حمو بيكا، يتهمه فيه بسرقة بعض محتويات فيلا مستأجرة بمدينة 6 أكتوبر، إلى جانب إتلاف أجزاء منها وعدم سداد فواتير المرافق.

وبحسب البلاغ، فإن الفيلا مملوكة لابنة الطبيب وتقع داخل كمبوند "مينا جاردن سيتي"، حيث تم تأجيرها لحمو بيكا بصفته مدير شركة للإنتاج الفني لمدة خمس سنوات تبدأ من يناير 2025، فيما باشرت الجهات الأمنية التحقيقات لكشف تفاصيل الواقعة.

وبحسب البلاغ، طلب المستأجر إنهاء التعاقد وإخلاء الفيلا خلال شهر مارس 2026، قبل انتهاء المدة المتفق عليها بالعقد.

وأضاف مقدم البلاغ أنه عقب مغادرة المستأجر، توجه لتفقد الفيلا، ليكتشف اختفاء عدد من المنقولات والمحتويات الخاصة بها.

اقرأ أيضا..

بإطلالة صيفية.. أحدث ظهور لـ مي الغيطي والجمهور يعلق - صور





بحضور نجوم الفن.. الجمهور يردد مع أنغام أغنية سيبتلي قلبي- صور