فجع الموت، فجر اليوم الجمعة، الفنان أحمد حلمي في والدته، التي رحلت عن عالمنا بعد معاناة طويلة مع المرض.

وكانت الحالة الصحية للفقيدة شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال الأيام القليلة الماضية، لتسلم الروح إلى بارئها تاركة حالة من الحزن العميق بين أفراد أسرتها والمقربين.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على جثمان الراحلة اليوم الجمعة بمسجد ناصر في مدينة بنها التابعة لمحافظة القليوبية.

وعقب أداء الصلاة، تنطلق مراسم تشييع الجثمان ليوارى الثرى في مقابر العائلة بالمدينة ذاتها.