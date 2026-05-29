إعلان

وفاة والدة الفنان أحمد حلمي بعد صراع مع المرض

كتب : مصراوي

05:44 ص 29/05/2026

أحمد حلمي وولدته

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

فجع الموت، فجر اليوم الجمعة، الفنان أحمد حلمي في والدته، التي رحلت عن عالمنا بعد معاناة طويلة مع المرض.

وكانت الحالة الصحية للفقيدة شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال الأيام القليلة الماضية، لتسلم الروح إلى بارئها تاركة حالة من الحزن العميق بين أفراد أسرتها والمقربين.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على جثمان الراحلة اليوم الجمعة بمسجد ناصر في مدينة بنها التابعة لمحافظة القليوبية.

وعقب أداء الصلاة، تنطلق مراسم تشييع الجثمان ليوارى الثرى في مقابر العائلة بالمدينة ذاتها.

أحمد حلمي وفاة والدة أحمد حلمي مسجد ناصر ببنها جنازة والدة أحمد حلمي نجوم الفن محافظة القليوبية

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

بمشاركة حسام حسن.. تامر حسني يحتفل مع منتخب مصر بكأس العاصمة الجديدة
زووم

بمشاركة حسام حسن.. تامر حسني يحتفل مع منتخب مصر بكأس العاصمة الجديدة
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 29-5: نصائح للعلاقات وتحذيرات لبعض الأبراج
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 29-5: نصائح للعلاقات وتحذيرات لبعض الأبراج
"اعتبروني أجنبي".. أول رد من حسام حسن علي استبعاد مصطفى محمد
رياضة محلية

"اعتبروني أجنبي".. أول رد من حسام حسن علي استبعاد مصطفى محمد
6 أطعمة قد تمنحك الطاقة بعد السهر في العيد
نصائح طبية

6 أطعمة قد تمنحك الطاقة بعد السهر في العيد
حصل على هدية خاصة.. تفاصيل زيارة محمد رمضان لنادي تشيلسي (فيديو)
زووم

حصل على هدية خاصة.. تفاصيل زيارة محمد رمضان لنادي تشيلسي (فيديو)

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان