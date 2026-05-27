وصل الدويتو الغنائي "بحرية"، الذي يجمع بين المطرب محمد حماقي والمطربة شيرين عبدالوهاب، إلى المركز الثاني في قائمة المحتوى الموسيقي الأكثر رواجاً على موقع يوتيوب، بالتزامن مع حالة الجدل التي أثارها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحققت "بحرية" التي كتبها ووضع لحنها عزيز الشافعي، وتولى توزيعها توما، مشاهدات وصلت إلى ما يزيد على الـ 700 ألف مشاهدة بعد طرحها يوم الإثنين الماضي.

كواليس تقديم دويتو حماقي وشيرين عبد الوهاب

وتحدث الموزع الموسيقي توما، في تصريح خاص لـ"مصراوي" عن كواليس تقديم الدويتو.

وقال: "أغنية (بحرية) كانت في البداية أغنية فردية يقدمها محمد حماقي في ألبومه، وخلال زيارة لي في الاستوديو، استمعت شيرين عبد الوهاب وشقيقها محمد للأغنية، وأعجبتها".

وتابع: "شيرين، بعد إعجابها بالأغنية، طلبت المشاركة بها وأن تكون ضيفة على محمد حماقي في ألبومه، ورحبنا جميعاً بالمبادرة الجميلة منها".

جدل حول أغنية "بحرية"

وفي رده على الجدل المثار، قال الموزع الموسيقي: "أقول الحمد لله، الناس كانوا متوقعين أغنية دراما ولا حب عادية، بس اللي حصل ده باسطني مش متضايق".

يذكر أن أغنية "بحرية" تشهد ثالث تعاون بين شيرين عبد الوهاب، وعزيز الشافعي مؤلفاً وملحناً، وتوما موزعاً موسيقياً، بعد أغنيتي "الحضن شوك" و"تباعاً تباعاً".

دويتو حماقي وشيرين عبدالوهاب "بحرية"





أقرا ايضا

بأصوات منير وأحلام والجسمي.. كيف أحيا نجوم الغناء تكبيرات عيد الأضحى؟

بالصور.. أحمد السعدني يؤدي مناسك الحج بصحبة والدته



