تصدر البلوجر وصانع المحتوى كروان مشاكل تريند مواقع التواصل الاجتماعي، عقب القبض عليه بسبب انتشار مقطع فيديو له رفقة والد زوجته من داخل المنزل.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو وطالب المتابعين سرعة القبض عليه كونه نشر مقطع فيديو اعتبره البعض مسيء لعادات وقيم المجتمعية.

القبض على كروان مشاكل

وعلى الفور، ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على صانع المحتوى كروان مشاكل، عقب رصد مقطع فيديو قام بنشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن محتوى اعتبرته الجهات المختصة تعديًا صريحًا على القيم المجتمعية.

وأوضحت الداخلية، في بيان رسمي، أن وحدة المتابعة المختصة رصدت الفيديو المتداول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الاعتراف بالتهمة

وأضافت الوزارة أن التحريات أسفرت عن تحديد وضبط المتهم أثناء تواجده بمحافظة الإسكندرية، حيث تبين من الفحص أن له معلومات جنائية سابقة.

وبمواجهته أقر بنشر المقطع المشار إليه عبر منصات التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة.

حفل زفاف كروان مشاكل

احتفل البلوجر كروان مشاكل بزفافه على حفيدة المطرب الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم، في حفل عائلي اقتصر على حضور أفراد الأسرتين وعدد من الأصدقاء المقربين، وسط أجواء مليئة بالبهجة والاحتفال.

